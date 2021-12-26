Тухель: Во всех лигах пять замен, а потом мы играем с их клубами в ЛЧ

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
«Нужно ли разрешить делать пять замен? Конечно. Разрешат ли? Ни единого шанса.
Мы единственные, кто играет зимой [когда у всех перерыв], и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов.
Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.
Дальше мы сыграем против "Брайтона" — будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против "Тоттенхэма", вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги», — сказал Тухель BBC.