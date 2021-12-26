Тухель: Во всех лигах пять замен, а потом мы играем с их клубами в ЛЧ

Главный тренер «Челси»после матча с(3:1) в 19-м туре АПЛ высказался о количестве замен в играх чемпионата Англии.

«Нужно ли разрешить делать пять замен? Конечно. Разрешат ли? Ни единого шанса.

Мы единственные, кто играет зимой [когда у всех перерыв], и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов.

Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.

Дальше мы сыграем против "Брайтона" — будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против "Тоттенхэма", вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги», — сказал Тухель BBC.