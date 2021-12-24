Экс-вратарь «Спартака»: Я Дзюбу подсрачниками гонял за длинный язык

Бывший вратарь «Спартака»поделился мнением о нападающем «Зенита», с которым ранее пересекался в столичном клубе.

«Каким запомнил Дзюбу? Никаким.

Он боялся всего. Интересно, кто раскрыл его, в "Спартаке" он молчал.

Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят. Гнилой человек? Ну, я его в "Спартаке" закрывал, подсрачниками гонял. За длинный язык. Не на того просто нарвался.

Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: "Рот прикрой, молчи" — "Да-да-да" — "Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится". Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: "Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня" — "Все, понял". Тема закрылась», — приводит слова Хомича Sports.ru.