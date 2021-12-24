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    Экс-вратарь «Спартака»: Я Дзюбу подсрачниками гонял за длинный язык

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    Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, с которым ранее пересекался в столичном клубе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Каким запомнил Дзюбу? Никаким.

    Он боялся всего. Интересно, кто раскрыл его, в "Спартаке" он молчал.

    Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят. Гнилой человек? Ну, я его в "Спартаке" закрывал, подсрачниками гонял. За длинный язык. Не на того просто нарвался.

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    • Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: "Рот прикрой, молчи" — "Да-да-да" — "Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится". Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: "Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня" — "Все, понял". Тема закрылась», — приводит слова Хомича Sports.ru.

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