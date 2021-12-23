Уткин: Дзюба живет в своем мире. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он не приехал«

Известный блогерраскритиковал нападающего «Зенита», который ранее заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России

«Что касается интервью Артема Дзюбы. Насколько же человек живет в своем мире. Он готов помириться [с Карпиным], хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он не приехал.

Это все напоминает гибридную информационную войну. Человек живет в своем мире. До такой степени, что абсолютно все воспринимает на свой лад.

Может быть, просто не стоит обращать внимания на его слова? Будет у него все хорошо — он и скажет, что у него все хорошо. Дзюбу можно понять, у него осталось мало времени. Он не добил голов до абсолютного рекорда, он же не превзошел рекорд Кержакова. Понятно, что у него есть свой интерес. Безусловно, он ждал момента высказаться.

Мне кажется, что этой осенью был один момент, когда Дзюба заслуживал вызов в сборную — ровно тот самый, когда он его отклонил», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды.

Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.

«Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался, это ладно, время все рассудит», — сказал он.

История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке».