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    Дзюба: Пришел на встречу с Карпиным с чистым сердцем. Он сказал, что топор войны зарыт

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, есть ли у него ощущение, что при главном тренере сборной России Валерии Карпине он не будет в национальной команде.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Наверное, да. Я пришел на нашу встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Мы пожали руки, и он сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил.

    То, что дальше началось, это не мое решение. Вызывает или не вызывает, но определенное уважение должно быть. Не надо стараться оскорбить или что-то сказать», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

    Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды.

    Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.

    «Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался, это ладно, время все рассудит», — сказал он.

    История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке».

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