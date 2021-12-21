«Леванте» — «Валенсия»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Испанииодержала волевую гостевую победу надсо счетом 4:3.

Счет на 21-й минуте встречи открыли хозяева — отличились Хосе Кампанья , а спустя 3 минуты Рожер Марти удвоил преимущество «Леванте».

Однако «Валенсия» сумела переломить ход матча во втором тайме — по два мяча забили Гонсалу Гедеш (44, 85) и Карлос Солер (50 — пенальти, 72).

В компенсированное время второго тайма Энис Барди отыграл один мяч для «Леванте».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Леванте — Валенсия 3:4 Голы: 1:0 Хосе Кампанья (21'), 2:0 Рохер (24'), 2:1 Гонсалу Гуэдеш (44'), 2:2 Карлос Солер (пенальти) (50'), 2:3 Карлос Солер (72'), 2:4 Гонсалу Гуэдеш (85'), 3:4 Энис Барди (90 + 1') Леванте: Дани Карденас, Marc Pubill, Оскар Дуарте, Рубен Везу, Карлос Клерк, Хорхе де Фрутос (Alejandro Cantero, 86'), Пепелу (Гонсало Мелеро, 56'), Хосе Кампанья, Хосе Моралес Луис (Роберто Сольдадо, 77'), Рохер, Даниэль Гомес (Энис Барди, 77') Валенсия: Уго Дуро, Гонсалу Гуэдеш, Денис Черышев (Маркос де Соуза, 60'), Урош Рачич (Юнус Муса, 88'), Карлос Солер, Элдер Кошта, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Муктар Дьякаби, Кристиано Пиччини (Ruben Iranzo, 71'), Яспер Силлессен Предупреждения: Муктар Дьякаби (20'), Пепелу (23'), Хосе Моралес Луис (58'), Урош Рачич (60'), Ruben Iranzo (80'), Элдер Кошта (88'), Роберто Сольдадо (90')

«Валенсия», набрав 28 очков, занимает 7-е место в чемпионате Испании. «Леванте» с 8 набранными баллами располагается на последней строчке таблицы Ла Лиги.