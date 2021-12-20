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    Колосков о Ваноли и его штабе: Они все почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» не сможет добиться прогресса под руководством итальянца Паоло Ваноли.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Хотелось бы верить, конечно, что Ваноли сможет реализоваться в России, добьется успеха со "Спартаком". Но, если честно, всякая вера уже давно у всех пропала: за 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея.

    Печалит, что Ваноли привел с собой еще четыре человека. Для чего эти десанты здесь? Вот они сейчас здесь все почистят, разорят хозяина "Спартака" и улетят через год. И опять все начнется заново.

    Тренер по вратарям, по физподготовке, ассистент, аналитик. Не хватает еще своего диетолога — вообще отлично будет. Мне этот подход абсолютно непонятен. Ну если деньги некуда девать, пусть вкладывают в мини-футбол "Спартака" или в женский, например.

    Из варяга какой патриот? Приехали, заработали деньги и уехали. Чувства ответственности за переживания болельщиков и патриотизма у них нет и быть не может. Они заранее приезжают временщиками, в этом и проблема.

    Но тенденция приглашать иностранцев понятна — наша современная тренерская школа, к сожалению, не оправдывает себя на международной арене. Поэтому и важно ставить наших специалистов в штабы иностранцев — чтобы они учились европейским требованиям футбола», — приводит слова Колоскова Sport24.

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    • Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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