Колосков о Ваноли и его штабе: Они все почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год

Почетный президент РФСсчитает, чтоне сможет добиться прогресса под руководством итальянца

«Хотелось бы верить, конечно, что Ваноли сможет реализоваться в России, добьется успеха со "Спартаком". Но, если честно, всякая вера уже давно у всех пропала: за 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея.

Печалит, что Ваноли привел с собой еще четыре человека. Для чего эти десанты здесь? Вот они сейчас здесь все почистят, разорят хозяина "Спартака" и улетят через год. И опять все начнется заново.

Тренер по вратарям, по физподготовке, ассистент, аналитик. Не хватает еще своего диетолога — вообще отлично будет. Мне этот подход абсолютно непонятен. Ну если деньги некуда девать, пусть вкладывают в мини-футбол "Спартака" или в женский, например.

Из варяга какой патриот? Приехали, заработали деньги и уехали. Чувства ответственности за переживания болельщиков и патриотизма у них нет и быть не может. Они заранее приезжают временщиками, в этом и проблема.

Но тенденция приглашать иностранцев понятна — наша современная тренерская школа, к сожалению, не оправдывает себя на международной арене. Поэтому и важно ставить наших специалистов в штабы иностранцев — чтобы они учились европейским требованиям футбола», — приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.