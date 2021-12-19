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    Быстров: Все привыкли хорошо кушать, никто не захочет уходить из «Спартака»

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Спартак должен быть сильным клубом. Наверняка, они хорошенько подумали, приняли определенную стратегию развития клуба, договорились о каких-то трансферах, кто будет спортивным директором, кто будет переводчиком. Футбольным переводчиком, а не посторонним переводчиком. Если они хотят бороться за чемпионство, то обязательно тренеру должен помогать футбольный переводчик.

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    • Поверьте, сейчас на сборы поедут все, но не все останутся. Как говорится, все привыкли хорошо кушать, и никто не захочет уходить из Спартака», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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