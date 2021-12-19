Быстров: Все привыкли хорошо кушать, никто не захочет уходить из «Спартака»

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал назначение итальянцана пост главного тренера

«Спартак должен быть сильным клубом. Наверняка, они хорошенько подумали, приняли определенную стратегию развития клуба, договорились о каких-то трансферах, кто будет спортивным директором, кто будет переводчиком. Футбольным переводчиком, а не посторонним переводчиком. Если они хотят бороться за чемпионство, то обязательно тренеру должен помогать футбольный переводчик.

Поверьте, сейчас на сборы поедут все, но не все останутся. Как говорится, все привыкли хорошо кушать, и никто не захочет уходить из Спартака», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.