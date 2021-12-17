Гендиректор «Спартака» рассказал, почему клуб назначил Ваноли главным тренером

Генеральный директор «Спартака»объяснил, почему в клубе решили назначить главным тренером команды итальянца

«Привлекла вовлеченность Паоло в российский футбол и его индивидуальный подход. Он подробно видит команду, какие-то моменты. Человек с огромным опытом построения команды и коллектива, требованиям к усилению команды.

Цели Паоло схожи с пониманием руководства "Спартака". Ваноли достаточно жесткий человек. Сыграл опыт работы и авторитет тренеров, с которыми работал Паоло. Всё лучшее будет внедрено в работе со Спартаком», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.