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    Гендиректор «Спартака» рассказал, почему клуб назначил Ваноли главным тренером

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему в клубе решили назначить главным тренером команды итальянца Паоло Ваноли.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Привлекла вовлеченность Паоло в российский футбол и его индивидуальный подход. Он подробно видит команду, какие-то моменты. Человек с огромным опытом построения команды и коллектива, требованиям к усилению команды.

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    • Цели Паоло схожи с пониманием руководства "Спартака". Ваноли достаточно жесткий человек. Сыграл опыт работы и авторитет тренеров, с которыми работал Паоло. Всё лучшее будет внедрено в работе со Спартаком», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

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    • Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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