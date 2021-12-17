Юран о Ваноли в «Спартаке»: Нигде не видел, чтобы ведущий клуб страны назначал человека без опыта

Бывший футболист «Спартака»раскритиковал руководство клуба после назначения итальянцана пост главного тренера.

«Каррера находился 2-3 месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с Лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду.

А Ваноли, человек ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в "Спартак". Для меня это большая загадка. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения.

Пример развития в "Локомотиве" мы уже видели. Что-то там как-то не развивается. Если в Италии десятилетиями выстроены принципы, школы, то у нас во все клубы привозят иностранцев. Смешно, Ваноли приедет и будет развивать. Мы бестолковые, что ли? По-моему, здесь нет никакого уважения.

Руководство говорит, что команда переживает кризис. А в чем кризис? Сколько лет "Спартак" не выходил в еврокубки с первого места? Болельщик захочет как минимум, чтобы клуб дальше в еврокубках шел, все привыкли к победам», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.