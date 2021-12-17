ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл»
  • 10:06
    • «Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером
  • 11:12
    • Романо: «Интер» вскоре объявит о расторжении контракта с Эриксеном
  • 10:49
    • СМИ назвали зарплату Ваноли в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Газзаев возмущен назначением Ваноли главным тренером «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые в том числе играли и в "Спартаке", а у нас все приглашают иностранцев.

    Наши отечественные тренеры — молодые, талантливые и амбициозные, могли бы возглавить "Спартак".

    К сожалению, к отечественным специалистам нет доверия — это очень плачевно. Так быть не должно», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

  • Новый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • Все подробности смены тренера в московском «Спартаке»
  • Вчера

    • Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» выиграет у «Вольфсбурга» с крупным счетом?
  • «Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Лацио» нужна победа в домашних стенах
  • «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Интер» устроит разгром аутсайдеру?
  • «Салернитана» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Сельта — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры