Газзаев возмущен назначением Ваноли главным тренером «Спартака»

Известный российский специалистпрокомментировал назначение итальянцана пост главного тренера

«У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые в том числе играли и в "Спартаке", а у нас все приглашают иностранцев.

Наши отечественные тренеры — молодые, талантливые и амбициозные, могли бы возглавить "Спартак".

К сожалению, к отечественным специалистам нет доверия — это очень плачевно. Так быть не должно», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.