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    Ваноли: Хочу повторить в «Спартаке» путь Карреры

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    Итальянский специалист Паоло Ваноли дал первое интервью в качестве главного тренера «Спартака».

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «В 1999 году я забил мяч в ворота "Марселя" в победном для "Пармы" финале Кубка УЕФА. Та игра проходила в "Лужниках". А теперь здесь же начинается мой самостоятельный тренерский путь. Получается, Москва — это моя судьба.

    "Спартак" должен быть командой, которая готова побеждать в любом матче. Не важно, Кубок это или чемпионат. Мы всегда должны играть организованно и четко понимать свои задачи на поле.

    Последним тренером, который выиграл титул для "Спартака", был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

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    • А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодежью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.

    Конечно, я разговаривал с Массимо о "Спартаке", чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь», — приводит слова Ваноли пресс-служба «Спартака».

    Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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