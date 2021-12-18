«Аталанта» — «Рома»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:4.

В составе римлян дубль оформил Тэмми Абрахам, еще по голу забили Николо Дзаньоло и Крис Смоллинг. Два ассиста на счету Жордана Верету.

Мяч в свои ворота перед перерывом срезал полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте.

Во второй половине встречи на поле вышел российских хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук, который не отметился результативными действиями.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Рома 1:4 Голы: 0:1 Тэмми Абрахам (1'), 0:2 Николо Дзаньоло (27'), 1:2 Бриан Кристанте (автогол) (45 + 1'), 1:3 Крис Смоллинг (72'), 1:4 Тэмми Абрахам (82') Аталанта: Хуан Муссо, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити (Луис Мурьель, 34'), Ханс Хатебур (Давиде Дзаппакоста, 78'), Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Джузеппе Пеццелла (Йоаким Мехле, 78'), Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 46'), Марио Пашалич (Алексей Миранчук, 64'), Дуван Сапата Рома: Тэмми Абрахам (Эдоардо Бове, 90'), Николо Дзаньоло (Эльдор Шомуродов, 70'), Matias Vina, Генрих Мхитарян (Риккардо Калафьори, 89'), Бриан Кристанте, Жордан Верету (Мараш Кумбула, 90'), Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Мартен де Рон (7'), Николо Дзаньоло (9'), Рожер Ибаньес (50'), Джанлука Манчини (74')

Команда Жозе Моуринью поднялась на 5-е место в таблице Серии А, набрав 31 очко. «Аталанта» осталась на 3-й строчке, имея в активе 37 очков.