ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020Старые друзья могут поквитаться друг с другом
  • 18:13
    • Дубль Григоренко помог России обыграть Чехию в матче Кубка Первого канала
  • 18:57
    • «Аталанта» с Миранчуком разгромно проиграла «Роме»
  • 17:55
    • «Райо Вальекано» одержал домашнюю победу над «Алавесом»
  • 17:40
    • Латыпов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира
  • 17:30
    • Стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
    Все новости спорта

    «Аталанта» с Миранчуком разгромно проиграла «Роме»

    «Аталанта» — «Рома»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Рома
    В матче 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» потерпела домашнее поражение от «Ромы» со счетом 1:4.

    «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»

    В составе римлян дубль оформил Тэмми Абрахам, еще по голу забили Николо Дзаньоло и Крис Смоллинг. Два ассиста на счету Жордана Верету.

    Мяч в свои ворота перед перерывом срезал полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте.

    Во второй половине встречи на поле вышел российских хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук, который не отметился результативными действиями.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Рома 1:4
    Голы: 0:1 Тэмми Абрахам (1'), 0:2 Николо Дзаньоло (27'), 1:2 Бриан Кристанте (автогол) (45 + 1'), 1:3 Крис Смоллинг (72'), 1:4 Тэмми Абрахам (82') Аталанта: Хуан Муссо, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити (Луис Мурьель, 34'), Ханс Хатебур (Давиде Дзаппакоста, 78'), Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Джузеппе Пеццелла (Йоаким Мехле, 78'), Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 46'), Марио Пашалич (Алексей Миранчук, 64'), Дуван Сапата Рома: Тэмми Абрахам (Эдоардо Бове, 90'), Николо Дзаньоло (Эльдор Шомуродов, 70'), Matias Vina, Генрих Мхитарян (Риккардо Калафьори, 89'), Бриан Кристанте, Жордан Верету (Мараш Кумбула, 90'), Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Мартен де Рон (7'), Николо Дзаньоло (9'), Рожер Ибаньес (50'), Джанлука Манчини (74')

    Команда Жозе Моуринью поднялась на 5-е место в таблице Серии А, набрав 31 очко. «Аталанта» осталась на 3-й строчке, имея в активе 37 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» снова не выиграет?
  • «Барселона» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Матч в Берлине получится результативным
  • «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Севилья» и «Атлетико» сыграют вничью?
  • «Севилья — Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры