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    «Сампдория» обыграла «Торино» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

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    В матче 2-го тура чемпионата Италии «Сампдория» одержала домашнюю победу над «Торино» со счетом 2:1.

    «Сампдория»
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    «Сампдория»

    На 16-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Фабио Квальярелла.

    На 54-й минуте счет сравнялся после того, как Роландо Мандрагора реализовал одиннадцатиметровый в ворота генуэзцев.

    А на 60-й минуте Валерио Верре забил победный для хозяев мяч.

    Футбол. Италия. Кубок
    Сампдория — Торино 2:1
    Голы: 1:0 Фабио Квальярелла (пенальти) (16'), 1:1 Роландо Мандрагора (пенальти) (54'), 2:1 Валерио Верре (60') Сампдория: Владимиро Фальконе, Radu Dragusin, Алекс Феррари, Юлиан Хабот (Омар Коллей, 70'), Никола Мурру, Фабио Депаоли, Мортен Торсби (Адриен Силва, 46'), Кристоффер Аскильдсен, Риккардо Черво (Антонио Кандрева, 70'), Валерио Верре (Маноло Габбьядини, 81'), Фабио Квальярелла (Франческо Капуто, 71') Торино: Симоне Дзадза, Йосип Брекало (Марко Пьяца, 70'), Кароль Линетти (Магнус Варминг, 61'), Роландо Мандрагора (Benjamin Lhassine Kone, 80'), Томас Ринкон, Даньеле Базелли, Кристиан Даниэль Ансальди, Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 70'), Армандо Иццо, Ола Эйна (Деннис Прает, 80'), Этрит Бериша Предупреждения: Юлиан Хабот (52'), Алессандро Буонджорно (59'), Риккардо Черво (64'), Никола Мурру (69'), Кристоффер Аскильдсен (88'), Адриен Силва (90 + 4')

    В 1/8 финала «Самдория» сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет 12 января.

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