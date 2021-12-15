АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Лидс», «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» примет «Эвертон»

«Норвич Сити» — «Астон Вилла» 0:2
В матче 17-го тура чемпионата Англии «Норвич» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:2.
Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Уоткинс в центре поля покатил мяч на Рэмси, который совершил слаломный рывок по левому флангу в штрафную, уйдя от всех защитников, и прекрасным ударом из центра штрафной положил мяч под перекладину.
А на 87-й минуте Чуквуэмека принял мяч на левом фланге после навеса, убежал от Гилмора и, не сближаясь в штрафной с Лунги, прострелил к дальней штанге, где Уоткинс спокойно замкнул передачу, переправляя мяч в сетку с пары метров.
В таблице АПЛ «Астон Вилла» с 22 очками располагается на девятой строчке, а «Норвич» (10 очков) занимает последнее, 20-е место.
«Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» 7:0
В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Лидсом» со счетом 7:0.
Хозяева открыли счет в матче на 8-й минуте. Родри пытался прорваться к воротам «Лидса», голкипер вышел на него, в результате мяч отскочил к Фодену, который от линии штрафной послал его в сетку.
На 13-й минуте Джек Грилиш головой замкнул фланговый навес Мареза во вратарскую гостей, удвоив преимущество «Сити».
Счет стал крупным на 32-й минуте. Родри классный вертикальный пас сделал на Кевина Де Брёйне из глубины, бельгиец получил мяч в середине штрафной «Лидса» и с угла вратарской вколотил его в сетку.
На 49-й минуте Рияд Марез получил мяч на краю штрафной и лёгким, но очень точным ударом отправил его в дальний нижний угол.
На 62-й минуте Кевин Де Брёйне оформил дубль, из-за пределов штрафной зарядив под перекладину. Меслье не смог среагировать и спасти свою команду.
На 74-й минуте Фернандиньо с фланга навесил и Лапорт опасно пробил головой. Вратарь «Лидса» отбил мяч на Стоунза, который лишь со второй попытки с угла вратарской смог переиграть Меслье.
Спустя четыре минуты, после навеса с углового Фодена, Натан Аке головой переправил мяч в сетку от линии вратарской.
«Манчестер Сити» набрал 41 очко и закрепился на 1-м месте таблицы АПЛ. В активе «Лидса» 16 очков и 15-я позиция.
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
15 декабря, 22:30 мск
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон»
15 декабря, 22:30 мск
«Бёрнли» — «Уотфорд»
15 декабря, 22:30 мск
«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»
15 декабря, 23:00 мск
«Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»
16 декабря, 22:30 мск
«Челси» — «Эвертон»
16 декабря, 22:45 мск