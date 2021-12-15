АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Лидс», «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» примет «Эвертон»

С 14 по 17 декабря проходят матчи 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Норвич Сити» — «Астон Вилла» 0:2

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Норвич» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Уоткинс в центре поля покатил мяч на Рэмси, который совершил слаломный рывок по левому флангу в штрафную, уйдя от всех защитников, и прекрасным ударом из центра штрафной положил мяч под перекладину.

А на 87-й минуте Чуквуэмека принял мяч на левом фланге после навеса, убежал от Гилмора и, не сближаясь в штрафной с Лунги, прострелил к дальней штанге, где Уоткинс спокойно замкнул передачу, переправляя мяч в сетку с пары метров.

Футбол. Англия. Премьер-лига Норвич Сити — Астон Вилла 0:2 Голы: 0:1 Джейкоб Рэмси (34'), 0:2 Олли Уоткинс (87') Норвич Сити: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Озан Кабак (Сэм Байрэм, 45'), Бен Гибсон, Брендон Уильямс, Jacob Lungi Soerensen, Билли Гилмор, Кенни Маклин, Пшемыслав Плахета (Киран Довелл, 76'), Теэму Пукки, Тодд Кантвелл (Adam Idah, 61') Астон Вилла: Эшли Янг (Дэнни Ингс, 60'), Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия (Carney Chukwuemeka, 83'), Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис, Джон МакГинн (Аксель Туанзебе, 88'), Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Максимилиан Ааронс (47'), Эзри Конса (49'), Сэм Байрэм (56'), Брендон Уильямс (64')

В таблице АПЛ «Астон Вилла» с 22 очками располагается на девятой строчке, а «Норвич» (10 очков) занимает последнее, 20-е место.

«Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» 7:0

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Лидсом» со счетом 7:0.

Хозяева открыли счет в матче на 8-й минуте. Родри пытался прорваться к воротам «Лидса», голкипер вышел на него, в результате мяч отскочил к Фодену, который от линии штрафной послал его в сетку.

На 13-й минуте Джек Грилиш головой замкнул фланговый навес Мареза во вратарскую гостей, удвоив преимущество «Сити».

Счет стал крупным на 32-й минуте. Родри классный вертикальный пас сделал на Кевина Де Брёйне из глубины, бельгиец получил мяч в середине штрафной «Лидса» и с угла вратарской вколотил его в сетку.

На 49-й минуте Рияд Марез получил мяч на краю штрафной и лёгким, но очень точным ударом отправил его в дальний нижний угол.

На 62-й минуте Кевин Де Брёйне оформил дубль, из-за пределов штрафной зарядив под перекладину. Меслье не смог среагировать и спасти свою команду.

На 74-й минуте Фернандиньо с фланга навесил и Лапорт опасно пробил головой. Вратарь «Лидса» отбил мяч на Стоунза, который лишь со второй попытки с угла вратарской смог переиграть Меслье.

Спустя четыре минуты, после навеса с углового Фодена, Натан Аке головой переправил мяч в сетку от линии вратарской.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Лидс 7:0 Голы: 1:0 Филип Фоден (8'), 2:0 Джек Грилиш (13'), 3:0 Кевин Де Брёйне (32'), 4:0 Рияд Марез (49'), 5:0 Кевин Де Брёйне (62'), 6:0 Джон Стоунс (74'), 7:0 Натан Аке (78') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Рубен Диаш (Натан Аке, 65'), Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 56'), Рияд Марез, Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 46'), Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден Лидс: Даниэль Джеймс (Джо Джелхардт, 46'), Джек Харрисон, Тайлер Робертс, Рафаэл Диас, Адам Форшоу, Стюарт Даллас, Хуниор Фирпо (Cody Drameh, 73'), Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Джейми Шаклтон (Матеуш Клих, 38'), Иллан Меслье Предупреждения: Хуниор Фирпо (20'), Рубен Диаш (40')

«Манчестер Сити» набрал 41 очко и закрепился на 1-м месте таблицы АПЛ. В активе «Лидса» 16 очков и 15-я позиция.

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

15 декабря, 22:30 мск

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон»

15 декабря, 22:30 мск

«Бёрнли» — «Уотфорд»

15 декабря, 22:30 мск

«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»

15 декабря, 23:00 мск

«Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

16 декабря, 22:30 мск

«Челси» — «Эвертон»

16 декабря, 22:45 мск

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»

16 декабря, 23:00 мск