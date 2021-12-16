ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
    Все новости спорта

    В «Челси» — четыре случая COVID-19, в «Ливерпуле» — три сомнительных теста

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Коронавирус в спорте АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Челси Эвертон Ньюкасл
    Ряд игроков Английской Премьер-лиги не принимает участие в матчах 17-го тура «Челси» — «Эвертон» и «Ливерпуль» — «Ньюкасл» из-за коронавирусной инфекции.

    Ромелу Лукаку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку

    В лондонском «Челси» заразились нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, травмированный защитник Бен Чилуэлл и полузащитник Каллум Хадсон-Одои, сообщает ESPN.

    У хавбека Кая Хавертца плохое самочувствие. Клуб наблюдает за его состоянием.

    В «Ливерпуле» сомнительные тесты сдали защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.

    При этом The Athletic пишет, что эти футболисты заразились коронавирусом и находятся в изоляции.

    После того, как тесты этих игроков дали сомнительный результат, все остальные футболисты и сотрудники «Ливерпуля» прошли повторное тестирование. Новых случаев заражения пока выявлено не было.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволят ли ливерпульцы «Ньюкаслу» забить на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервет ли Россия победную волну Швеции?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Будет ли матч в Лестере результативным?
  • «Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры