В «Челси» — четыре случая COVID-19, в «Ливерпуле» — три сомнительных теста

Ряд игроков Английской Премьер-лиги не принимает участие в матчах 17-го тураиз-за коронавирусной инфекции.

В лондонском «Челси» заразились нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, травмированный защитник Бен Чилуэлл и полузащитник Каллум Хадсон-Одои, сообщает ESPN.

У хавбека Кая Хавертца плохое самочувствие. Клуб наблюдает за его состоянием.

В «Ливерпуле» сомнительные тесты сдали защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.

При этом The Athletic пишет, что эти футболисты заразились коронавирусом и находятся в изоляции.

После того, как тесты этих игроков дали сомнительный результат, все остальные футболисты и сотрудники «Ливерпуля» прошли повторное тестирование. Новых случаев заражения пока выявлено не было.