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    Ротенберг: У «Сочи» есть дух, который дает возможность побеждать

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказал мнение о крупной победе над «Спартаком» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    «Вы знаете, на самом деле вот такие победы и создают имидж нашему спорту. Мне было очень приятно видеть, что ребята не сломались, оставшись вдесятером, боролись и взяли верх.

    Это все относительно — наиграли или нет. Есть результат. Счет на табло. 3:0. Причем вдесятером смогли добиться такого результата.

    У нас есть команда, понимаете? Не один человек, а все вместе, игроки, тренерский штаб. У "Сочи" есть дух, который дает возможность побеждать.

    Здесь дело даже не в классе, а в характере. Мы бьемся. Я очень рад за ребят. Молодцы!

    Первый пенальти в ворота "Спартака"? Дело в том, что спартаковец руку не прижал. Мяч в итоге изменил свое направление. Это пенальти. Он же оторвал руку от корпуса, не плечом играл. Значит, фол.

    Считаю, сегодня Нобоа был лучшим на поле. Буквально везде оказывался. И забил пенальти, и назад возвращался. Удаление? Несчастный случай. Кристиан это сделал неспециально.

    Устал просто. Возможно, следовало чуть раньше сделать замены. Он полностью выложился! Я бы еще Заику отметил. Таких футболистов надо поощрять. Они не жалеют себя ради игры.

    Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матч и побеждать. Не загадываем», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

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