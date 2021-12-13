«Марсель» сыграет с «Карабахом», а «Селтик» встретится с «Буде-Глимт» в плей-офф Лиги конференций

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги конференций.

«Марсель» (Франция) — «Карабах» (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)

«Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)

«Лестер» (Англия) — «Раннерс» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)

«Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия) / «Витесс» (Нидерланды)

На этой стадии Лиги конференций сыграют не все участники турнира, а только часть: вторые команды из групп самого турнира и третьи команды из Лиги Европы. Восемь победителей этого раунда присоединятся в 1/8 к победителям групп Лиги конференций.

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций запланирована на 25 февраля 2022 года. Финал — 25 мая («Национал Арена», Тирана).