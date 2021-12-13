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    «Марсель» сыграет с «Карабахом», а «Селтик» встретится с «Буде-Глимт» в плей-офф Лиги конференций

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    В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги конференций.

    «Марсель» ждет противостояние с «Карабахом»
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    «Марсель» ждет противостояние с «Карабахом»

    «Марсель» (Франция) — «Карабах» (Азербайджан)

    ПСВ (Нидерланды) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

    «Фенербахче» (Турция) — «Славия» (Чехия)

    «Мидтьюлланд» (Дания) — ПАОК (Греция)

    «Лестер» (Англия) — «Раннерс» (Дания)

    «Селтик» (Шотландия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

    «Спарта» (Чехия) — «Партизан» (Сербия)

    «Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия) / «Витесс» (Нидерланды)

  • Жеребьёвка плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций 2021/22. Онлайн
  • Онлайн жеребьевки плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 16:00 мск.
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    • На этой стадии Лиги конференций сыграют не все участники турнира, а только часть: вторые команды из групп самого турнира и третьи команды из Лиги Европы. Восемь победителей этого раунда присоединятся в 1/8 к победителям групп Лиги конференций.

    Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций запланирована на 25 февраля 2022 года. Финал — 25 мая («Национал Арена», Тирана).

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