Экс-игрок ЦСКА: Матч с «Арсеналом» состоится весной, стадион не готов к проведению игры

Бывший защитник ЦСКАсчитает, что РПЛ объявит о переносе матча 18-го тура междуи тульским

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Арсенал» могут перенести из-за сложных погодных условий.

«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной.

Оказывается, стадион не готов — не работают камеры видеонаблюдения .

Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо.

Эксклюзивный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Арсенал"

Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы — игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», — приводит слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.