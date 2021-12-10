Матч 18 тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» состоится без зрителей. Об этом написала пресс-служба «армейцев».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе ВЭБ Арена в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". В связи с этим матч ЦСКА — "Арсенал" пройдет без зрителей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 11 декабря в Москве. Начало в 16:30 по мск.