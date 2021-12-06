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    Соболев: Если в матче с «Легией» что-то пойдет не так, это будет глобальная катастрофа

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о важности предстоящего матча с польской «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Все ждут суперрезультата. Если ты оступаешься, на тебя сразу обрушивается такой шквал критики, который не каждый может выдержать. Когда наступает решающая игра, у нас в России всегда так. Сейчас вот "Спартак" поедет в Польшу к "Легии", и будет то же самое.

    Сто процентов, матч с "Легией" будет сложнее, чем с "Наполи". Сейчас после "Наполи" все будут ждать, что мы легко выиграем. Но это не так. "Легия" выиграла дома у "Лестера" и вела в счете в матче с "Наполи", хоть в итоге и крупно проиграла.

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    • Да, "Легия" — это не "Наполи" и не "Лестер", но там, на выезде, будет не легче, чем в Англии. Произойти может всякое. Если что-то пойдет не так, это будет катастрофа. Глобальная катастрофа. И, наверное, это давит.

    Ты зажимаешься, становишься сам не своим.

    Просто нужно к этому привыкнуть. Выработать иммунитет. Просто спокойно выходишь и играешь», — приводит слова Соболева «Российская газета».

    Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве, начало — в 20:45 мск. Победа в этой игре позволит «Спартаку» сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

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