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    Соболев: Смешно, когда критикует какой-то эксперт, видевший футбол только по ТВ

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как реагирует на критику его манеры игры.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Ранее Олег Романцев сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает.

    «Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору — это смешно.

    Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске.

    Мне было интересно, что про меня скажут и все такое. Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она — выключил.

    Экспертиза Владимира Быстрова? Знаю только про мем "Володька". И эфир после матча "Зенита" с "Мальме" не смотрел.

    Я вот одного не понимаю: они ведь тоже были футболистами, как мы сейчас. Зачем иронизировать, что-то рассказывать, когда у команды неудачный период?

    Вы же сами были игроками — зачем это?», — сказал Соболев «Российской Газете».

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