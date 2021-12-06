Соболев: Смешно, когда критикует какой-то эксперт, видевший футбол только по ТВ

Нападающий «Спартака»рассказал, как реагирует на критику его манеры игры.

Ранее Олег Романцев сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает.

«Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору — это смешно.

Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске.

Мне было интересно, что про меня скажут и все такое. Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она — выключил.

Экспертиза Владимира Быстрова? Знаю только про мем "Володька". И эфир после матча "Зенита" с "Мальме" не смотрел.

Я вот одного не понимаю: они ведь тоже были футболистами, как мы сейчас. Зачем иронизировать, что-то рассказывать, когда у команды неудачный период?

Вы же сами были игроками — зачем это?», — сказал Соболев «Российской Газете».