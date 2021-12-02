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    ПСЖ с Месси в составе не справился с «Ниццей»

    ПСЖ — «Ницца»: счет матча 0:0

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    В матче 16-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» — 0:0.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    В составе парижан всю встречу отыграли нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе, в то время как Неймар пропустил игру из-за травмы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Ницца 0:0
    ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе (Леандро Даниэль Паредес, 77'), Nuno Mendes, Идрисса Гана Гейе, Перейра Данилу, Эрик Эбимбе (Марко Верратти, 62'), Анхель Ди Мария (Мауро Икарди, 77'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе Ницца: Анди Делорт, Каспер Дольберг, Джастин Клюйверт (Калвин Стенгс, 73'), Морган Шнейдерлен, Марио Лемина (Кефрен Тюрам-Юльен, 74'), Hichem Boudaoui (Амин Гуири, 80'), Мельвен Бар, Жан-Клер Тодибо, Данте, Джордан Лотомба, Вальтер Бенитес Предупреждения: Перейра Данилу (31'), Джастин Клюйверт (66'), Hichem Boudaoui (77'), Мельвен Бар (88'), Перейра Данилу (31'), Джастин Клюйверт (66'), Hichem Boudaoui (77'), Мельвен Бар (88')

    «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 41 очко. «Ницца» идет на 4-й строчке с 27 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В других матчах игрового дня «Марсель» в гостях обыграл «Нант» (1:0), «Лилль» на выезде победил «Ренн» (2:1), «Лион» дома уступил «Реймсу» (1:2), а «Клермон» дома сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

    Лига 1, 16-й тур

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