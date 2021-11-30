Сборную Венесуэлы возглавил экс-наставник Аргентины и Колумбии

Аргентинский специалистзанял пост главного тренера сборной Венесуэлы.

Контракт с 72-летним специалистом заключен на пять лет, сообщает пресс-служба национальной команды.

В своей карьере Пекерман возглавлял Аргентину и Колумбию. Обе сборные он выводил в четвертьфинал чемпионата мира.

Дебют нового главного тренера сборной Венесуэлы состоится 27 января, когда венесуэльцы примут Боливию в 15-м туре отборочного раунда к чемпионату мира. Сейчас команда занимает последнее, десятое место, в турнирной таблице.