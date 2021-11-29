СМИ: Ваноли может подписать со «Спартаком» контракт на 3 года в середине декабря

Заседание совета директоров «Спартака», на котором подведут итоги первой части сезона, а также сформируют стратегию на 2022 год состоится 14 декабря .

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, близкие к клубу, на этом заседании руководство красно-белых может принять целый ряд кадровых решений.

Победа над «Наполи» в Лиге Европы не улучшила позиции тренера Руя Витории. Португалец не занял с командой место не ниже пятого в РПЛ, поэтому, скорее всего, результаты его работы признают неудовлетворительными.

Главным претендентом на пост тренера «Спартака» является итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший в штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Ваноли может прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком» в середине декабря. Ожидается, что срок соглашения будет рассчитан на 3 года. Специалист может начать работу с красно-белыми на январском сборе.

Кроме того, под вопрос может быть поставлено продолжение работы в клубе генерального директора Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.

Одним из кандидатов на пост Кузьмичева является Геннадий Голубин, ранее работавший в селекционном отделе «Динамо» и занимавший пост спортивного директора «Крыльев Советов».