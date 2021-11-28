«Кадис» — «Атлетико»: счет матча 1:4, обзор голов

Гости открыли счет в матче на 56-й минуте. После подачи Карраско с левого фланга Тома Лемар с двух метров головой вколотил мяч в сетку ворот «Кадиса».
На 70-й минуте Лемар и Льоренте на правом краю атаки разыграли стеночку, далее Маркос прострелил к 11-метровой отметке, откуда Гризманн нанёс удар впритирку со штангой.
Счет стал крупным спустя шесть минут. Перепас в касание затеяли гости на границе штрафной, далее Матеус покатил мяч на ход Корреа — и он с ходу технично пробил точно в угол ворот.
На 86-й минуте «Кадис» отыграл один мяч. Лосано поборолся у правого края штрафной и рикошетом от ноги защитника выполнил высокую подачу, а Облак не рассчитал траекторию полёта мяча, позволив тому от штанги залететь в ворота.
И минуты не прошло, как «Атлетико» вернул преимущество в три гола. Матеус получил передачу от Гризманна в штрафную и мощным ударом направил мяч под перекладину.
«Атлетико» набрал 29 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, «Кадис» остался с 12 очками на 17-й строчке.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре пройдут матчи «Атлетико» — «Мальорка» и «Эльче» — «Кадис».