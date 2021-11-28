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    Гол и пас Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Кадис»

    «Кадис» — «Атлетико»: счет матча 1:4, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Кадисом» (4:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

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    Фрагмент матча

    Гости открыли счет в матче на 56-й минуте. После подачи Карраско с левого фланга Тома Лемар с двух метров головой вколотил мяч в сетку ворот «Кадиса».

    На 70-й минуте Лемар и Льоренте на правом краю атаки разыграли стеночку, далее Маркос прострелил к 11-метровой отметке, откуда Гризманн нанёс удар впритирку со штангой.

    Счет стал крупным спустя шесть минут. Перепас в касание затеяли гости на границе штрафной, далее Матеус покатил мяч на ход Корреа — и он с ходу технично пробил точно в угол ворот.

    На 86-й минуте «Кадис» отыграл один мяч. Лосано поборолся у правого края штрафной и рикошетом от ноги защитника выполнил высокую подачу, а Облак не рассчитал траекторию полёта мяча, позволив тому от штанги залететь в ворота.

    И минуты не прошло, как «Атлетико» вернул преимущество в три гола. Матеус получил передачу от Гризманна в штрафную и мощным ударом направил мяч под перекладину.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Атлетико 1:4
    Голы: 0:1 Тома Лемар (56'), 0:2 Антуан Гризманн (70'), 0:3 Анхель Корреа (76'), 1:3 Ян Облак (автогол) (86'), 1:4 Матеус Кунья (86') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен, Вараздат Ароян, Кала Хуан, Альфонсо Эспино, Сальва Санчес (Ivan Chapela, 78'), Йенс Йонссон (Fali, 83'), Алекс Фернандес (Alvaro Bastida, 83'), Альберто Переа (Альваро Негредо, 68'), Энтони Лосано, Рубен Собрино (Сантьяго Арсамендия, 77') Атлетико: Антуан Гризманн, Луис Суарес (Матеус Кунья, 73'), Янник Карраско, Родриго Де Пауль, Коке, Тома Лемар (Анхель Корреа, 73'), Марио Эрмосо, Хосе Хименес (Фелипе, 34'), Стефан Савич, Маркос Льоренте, Ян Облак Предупреждения: Алекс Фернандес (24'), Йенс Йонссон (82')

    «Атлетико» набрал 29 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, «Кадис» остался с 12 очками на 17-й строчке.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре пройдут матчи «Атлетико» — «Мальорка» и «Эльче» — «Кадис».

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