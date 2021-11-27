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    «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Эмполи»

    «Эмполи» — «Фиорентина»: 2:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Италии «Эмполи» одержал домашнюю победу над «Фиорентиной» — 2:1.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Счет в середине второго тайма открыл нападающий «фиалок» Душан Влахович.

    Однако в самой концовке встречи хозяева смогли переломить ход встречи и забили два гола за три минуты — отличились Филиппо Бандинелли и Андреа Пинамонти.

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал этот матч.

    В параллельном матче «Сампдория» на своем поле взяла верх над «Вероной» — 3:1.

    Гости открыли счет на 37-й минуте — отличился Адриен Тамез.

    Хозяева ответили после перерыва голами Антонио Кандревы (51-я минута), Альбина Экдаля (77) и Николы Мурру (90).

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Верона 3:1
    Голы: 0:1 Адриен Тамез (37'), 1:1 Антонио Кандрева (51'), 2:1 Олбин Экдаль (77'), 3:1 Никола Мурру (90') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари (Майя Йосида, 35'), Омар Коллей, Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 86'), Антонио Кандрева, Мортен Торсби, Олбин Экдаль, Валерио Верре (Адриен Силва, 66'), Франческо Капуто (Radu Dragusin, 86'), Фабио Квальярелла (Маноло Габбьядини, 86') Верона: Джованни Симеоне (Кевин Ласанья, 67'), Джанлука Капрари, Антонин Барак, Дарко Лазович, Иван Илич, Адриен Тамез (Мигел Велозу, 74'), Марко Давиде Фараони, Федерико Чеккерини, Павел Давидович, Nicolo Casale (Маттео Канчелльери, 84'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Бартош Берешиньски (56'), Марко Давиде Фараони (65'), Олбин Экдаль (69'), Мортен Торсби (70'), Фабио Квальярелла (80')

    «Фиорентина» набрала 21 очко и занимает восьмое место в таблице Серии А. У «Эмполи» 19 баллов и 10-е место.

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