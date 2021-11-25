СМИ: Кокорин может перейти в клуб из России или Катара

Нападающий «Фиорентины»может сменить команду в зимнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, интерес к 30-летнему проявляют несколько клубов из России и Катара.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в начале года из московского «Спартака». С тех пор он провел лишь семь матчей, в которых не забил ни одного мяча.

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В текущем сезоне Кокорин выходил на поле в трех матчах, отыграв в общей сложности 27 минут.

Напомним, ранее стало известно, что Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины». .VrezNews1 /football/2021/11/17/kokorin/