СМИ: Игроки «ПСЖ» считают, что команду в ближайшее время возглавит Зидан

может занять пост главного тренера, утверждают испанские СМИ.

О возможном назначении Зидана в «ПСЖ» заговорили после того, как авторитетные британские издания написали о желании Маурисио Почеттино возглавить «Манчестер Юнайтед», который в минувшие выходные расстался с Оле-Гуннаром Сульшером.

Сообщалось, что Почеттино не очень доволен своим положением в «ПСЖ». Например, ему не нравится, что он совсем не влияет на трансферную политику клуба.

По информации Marca, футболисты «ПСЖ» считают, что Почеттино в ближайшее время покинет команду, а вместо него будет назначен Зидан.

Напомним, Зидан ранее успешно тренировал мадридский «Реал». «Королевский клуб» под руководством француза трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.