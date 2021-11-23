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    СМИ: Игроки «ПСЖ» считают, что команду в ближайшее время возглавит Зидан

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    Зинедин Зидан может занять пост главного тренера «Пари Сен-Жермен», утверждают испанские СМИ.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    О возможном назначении Зидана в «ПСЖ» заговорили после того, как авторитетные британские издания написали о желании Маурисио Почеттино возглавить «Манчестер Юнайтед», который в минувшие выходные расстался с Оле-Гуннаром Сульшером.

    Сообщалось, что Почеттино не очень доволен своим положением в «ПСЖ». Например, ему не нравится, что он совсем не влияет на трансферную политику клуба.

    По информации Marca, футболисты «ПСЖ» считают, что Почеттино в ближайшее время покинет команду, а вместо него будет назначен Зидан.

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    • Напомним, Зидан ранее успешно тренировал мадридский «Реал». «Королевский клуб» под руководством француза трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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