Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Александра Зверева в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 11 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Пожалуй, на этот раз Сашу можно назвать одним из фаворитов ATP Finals.

Сезон для Зверева получился невероятно успешным, несмотря на то, что он снова не выиграл титул на «Большом Шлеме».

Но в 2024-м у него все равно достаточно достижений. Вот главные из них: в январе Зверев дошел до полуфинала на Australian Open, в конце марта остановился в шаге от решающего матча в Майами, в мае выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, в начале июне добрался до финала на Ролан Гаррос, потом были полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал на US Open, а в начале ноября — победа на «Мастерсе» в Париже.

Прогнозы на теннис

Ну и также стоит отметить, что в этом сезоне Зверев выиграл 66 матчей.

Зверев дважды выигрывал Итоговый турнир — в 2018 и 2021 году.

Рублев

Андрей тем временем попал на итоговый в последний момент благодаря отказу Новака Джоковича.

Рублев очень слабо провел отрезок сезона после US Open. Некоторые результаты стали настоящим разочарованием: например, в Шанхае он сразу проиграл Якубу Меньшику, а в Париже уступил Франсиско Серундоло.

Еще одним неприятным сюрпризом стало поражение от 39-летнего швейцарца Стэна Вавринки в четвертьфинале турнира в Стокгольме.

Рублев пятый раз сыграет на ATP Finals. При этом ранее в трех случаях он не смог выйти из группы. Вряд ли это случится и на текущем турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.85.

Прогноз: скорее всего, Саше хватит двух сетов для победы над российским теннисистом. В отличие от соперника, Рублев в последнее время играет чересчур нервно.

В прошлом году Андрей уступил Звереву на итоговом со счетом 4:6, 4:6. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-3,5) за 1.92.