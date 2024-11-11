ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковНа чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ Габриэл Мартинелли«Челси» — «Арсенал» 1:1. Онлайн Деян Станкович«Спартак» — «Акрон» 4:0. Онлайн
  • 21:46
    • «Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»
  • 21:26
    • «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ
  • 19:58
    • Юрич уволен из «Ромы», он был назначен в сентябре
  • 19:28
    • «Зенит» одержал волевую победу в Грозном
  • 17:58
    • Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • 17:08
    • «Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча
  • 22:14
    • «Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовые составы на игру 13-го тура Ла Лиги
    Все новости спорта

    Рублев снова проиграет Звереву?

    Зверев — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир ATP 11 ноября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Зверев — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Александра Зверева в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 11 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат ATP 11 Ноября 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 22:30 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Зверев

    Пожалуй, на этот раз Сашу можно назвать одним из фаворитов ATP Finals.

    Сезон для Зверева получился невероятно успешным, несмотря на то, что он снова не выиграл титул на «Большом Шлеме».

    Но в 2024-м у него все равно достаточно достижений. Вот главные из них: в январе Зверев дошел до полуфинала на Australian Open, в конце марта остановился в шаге от решающего матча в Майами, в мае выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, в начале июне добрался до финала на Ролан Гаррос, потом были полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал на US Open, а в начале ноября — победа на «Мастерсе» в Париже.

    Прогнозы на теннис

    Ну и также стоит отметить, что в этом сезоне Зверев выиграл 66 матчей.

    Зверев дважды выигрывал Итоговый турнир — в 2018 и 2021 году.

    Рублев

    Андрей тем временем попал на итоговый в последний момент благодаря отказу Новака Джоковича.

    Рублев очень слабо провел отрезок сезона после US Open. Некоторые результаты стали настоящим разочарованием: например, в Шанхае он сразу проиграл Якубу Меньшику, а в Париже уступил Франсиско Серундоло.

    Еще одним неприятным сюрпризом стало поражение от 39-летнего швейцарца Стэна Вавринки в четвертьфинале турнира в Стокгольме.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Рублев пятый раз сыграет на ATP Finals. При этом ранее в трех случаях он не смог выйти из группы. Вряд ли это случится и на текущем турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.85.

    Прогноз: скорее всего, Саше хватит двух сетов для победы над российским теннисистом. В отличие от соперника, Рублев в последнее время играет чересчур нервно.

    В прошлом году Андрей уступил Звереву на итоговом со счетом 4:6, 4:6. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-3,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Синнер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Расинг Авельянеда — Индепендьенте Ривадавия
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч Сармьенто — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Рублев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Звереву?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры