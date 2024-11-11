Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 11 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск Ставка и прогноз на матч Алькарас — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос на этот раз один из двух главных фаворитов ATP Finals.

Как и прошлом году, у испанца были непростые несколько месяцев перед Итоговым турниром.

Одним из главных разочарований стало его провальное выступление в Париже. Вопреки ожиданиям, Алькарас уже в третьем круге проиграл французу Юго Эмберу (1:6, 6:3, 5:7).

Еще один неприятный эпизод случился на «Мастерсе» в Шанхае — Алькарас проиграл в четвертьфинале чеху Томашу Махачу.

Прогнозы на теннис

После сенсационного поражения от Ботика ван де Зандшульпа во втором круге Открытого чемпионата США главным успехом Алькараса пока остается победа на «пятисотнике» в Пекине.

Рууд

Каспер попал в число участников Итогового турнира в самый последний момент и во многом благодаря отказу Новака Джоковича, который на этот раз не приехал в Турин из-за травмы колена.

По правде говоря, так и хочется сказать, что присутствие Рууда на итоговом — это дискредитация мужского тенниса.

Достаточно взглянуть на результаты норвежца. Это действительно тихий ужас.

После US Open Рууд выиграл на уровне ATP лишь один матч. При этом сразу на пяти турнирах он не прошел ни раунда — в Токио, Шанхае, Базеле, Париже и Меце.

В Меце Каспер сразу уступил Бенжамену Бонзи, но, выходя на матч, он уже знал, что точно знал, что сыграет в Турине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Рууда букмекеры предлагают за 7.60.

Прогноз: неудача в предстоящем матче стане для Карлоса серьезным репутационным ударом. Но мы все же считаем, что испанец одержит победу, и, возможно, даже разгромную.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.06.