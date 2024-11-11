В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 11 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: За 22 игры «Авангард» набрал всего 18 очков. С довольно скромными наработками омичи располагаются на 10-м месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Последние матчи «Авангарду» даются нелегко, а проблема стала актуальной не только в больших играх. Так, в десяти недавних встречах «ястребы» потерпели шесть поражений.

Предыдущий домашний матч команда Сергея Звягина проиграла «Ладе» — 1:3. Накануне «Авангард» съездил на Дальний Восток, где взял верх над «Амуром» — 2:1, после чего уступил «Адмиралу» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Михаил Бердин, Даниил Степанов, Дмитрий Злодеев.

Состояние команды: На протяжении всего сезона «Авангард» пребывает в стагнации. Моментами омичи намекают на готовность выбраться из кризиса, но этого не происходит.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По-прежнему проблемы «Авангарда» носят комплексный характер. И тем не менее главным его недостатком остается крайне слабая реализация ввиду того, что лидеры атаки не проявляют себя должным образом.

Во многом проблема с результативностью «Авангарда» связана с отсутствием боевого характера на льду. Команда Сергея Звягина банально не демонтирует желание выгрызать победы на жилах.

СКА

Турнирное положение: Санкт-петербуржцы откатились на 3-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав в 25 матчах 32 очка. От 2-го «Спартака» армейцы пока отстают на 1 балл.

Последние матчи: В рамках октябрьского отрезка СКА провел убедительную серию без поражений, которая закрепилась на отметке в шесть матчей и закончилась разгромом «Сибири» — 6:3.

Вслед за упомянутой встречей начался цикл неудач, который разросся до четырех матчей. За это время команда Романа Ротенберга проиграла «Локомотиву» — 2:3, «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 1:2 ОТ и «Сочи» — 2:5.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: После убедительной серии побед СКА пошли поражения, которые разрослись до недопустимых по меркам звездного коллектива масштабов.

Цикл неудач СКА начался с матчей против топов, вызвав тем самым очередную волну сомнений по поводу того, сможет ли набор первоклассных хоккеистов дорасти до конкурентной команды.

После потерь очков в играх с «Локо» и «Салаватом» армейцы, кажется, рухнули ментально и уступили явным аутсайдерам. Безусловно, это жесткий удар по репутации и амбициям, и с этим питерцы будут что-то делать в обозримом будущем.

Статистика для ставок

«Авангард» потерпел шесть поражений в девяти последних матчах в Омске

Ни в одном матче из последних четырех «Авангард» не забивал больше 2 голов

Минимум 3 шайбы пропустил СКА в четырех матчах из пяти последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 3.76, ничья — в 4.05, а победа СКА — в 1.86.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Последние матчи СКА сигнализируют о форменном кризисе звездного коллектива. Однако 2:5 против «Сочи» способны стать катализатором предстоящего перелома, который может начаться на катке крайне нестабильного соперника.

Ставка: СКА победит за 1.86.

Прогноз: Результативность «Авангарда» хромает на протяжении всего сезона, ввиду чего встреча едва ли пройдет в равных условиях с точки обоюдной остроты, и, вероятно, закончится низовым вариантом.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.10.