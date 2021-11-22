Почеттино готов покинуть «ПСЖ» и возглавить «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
По информации BBC, аргентинский специалист открыт к переговорам с «Манчестер Юнайтед», который совсем недавно объявил об отставке Оле-Гуннара Сульшера.
Издание отмечает, что Почеттино не очень доволен работой в Париже. Прежде всего, это связано с тем, что он не имеет никакого влияния на трансферную политику клуба.
В том случае, если Почеттино все-таки решит вернуться в Англию, «ПСЖ» постарается договориться с Зинедином Зиданом. Француз, по данным британских СМИ, отклонил предложение «МЮ».
Ранее сообщалось, что «МЮ» рассматривает пять кандидатов на замену Сульшеру.