ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Депай принес победу «Барселоне»«Барселона» вернула себе победы и везение
  • 13:15
    • Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ
  • 14:47
    • Клубы РПЛ согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной
  • 14:37
    • «Авангард» выиграл у «Амура», Якупов набрал два очка
  • 14:28
    • Почеттино готов покинуть «ПСЖ» и возглавить «Манчестер Юнайтед»
  • 14:14
    • Педри выиграл приз Golden Boy-2021
    Все новости спорта

    Почеттино готов покинуть «ПСЖ» и возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может покинуть свой пост ради того, чтобы вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    По информации BBC, аргентинский специалист открыт к переговорам с «Манчестер Юнайтед», который совсем недавно объявил об отставке Оле-Гуннара Сульшера.

    Издание отмечает, что Почеттино не очень доволен работой в Париже. Прежде всего, это связано с тем, что он не имеет никакого влияния на трансферную политику клуба.

    В том случае, если Почеттино все-таки решит вернуться в Англию, «ПСЖ» постарается договориться с Зинедином Зиданом. Француз, по данным британских СМИ, отклонил предложение «МЮ».

    Ранее сообщалось, что «МЮ» рассматривает пять кандидатов на замену Сульшеру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торино» не оставит шансов фриуланцам?
  • «Торино» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли «Райо» на седьмом месте?
  • «Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Тампа-Бэй» снова огорчит команду Алена Виньо?
  • «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо К — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры