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    «Барселона» продолжит побеждать?!

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Барселона»
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    Роберт Левандовский («Барселона»)
    10 ноября в 13-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Барселону». Начало поединка запланировано на 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне является середняком Примеры.

    В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 15 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

    Реал Сосьедад — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Сан-себастьянцы и пропустили, и забили по 10 мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» выиграли у «Севильи» (2:1), но проиграли «Осасуне» (0:2).

    До этого сан-себастьянский коллектив переиграл «Жирону» (1:0) и сыграл вничью с «Атлетико» (0:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также «Реал Сосьедад» успел победить «Маккаби» (2:1), но проиграл «Андерлехту» (1:2) и «Виктории» (1:2) в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмированы Арсен Захарян, Беньят Туррьентес, Хамари Траоре, Пабло Марин и Андер Барренечеа.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля не так успешны, как в прошлом, однако в последнее время стали приходить в себя, набрали неплохой ход и стали подниматься по турнирной лестнице.

    «Реал Сосьедад» точно должен быть в первой половине турнирной таблицы и претендовать на места в зоне еврокубков.

    «Барселона»

    Турнирное положение: для команды из одноименного города этот сезон пока что является идеальным.

    Команда из Барселоны набрала 33 очка и уверенно лидирует в испанской Примере.

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    • Коллектив из столицы Каталонии смог забить уже 40 мячей, а пропустил всего 11.

    Последние матчи: в прошлых турах каталонцы переиграли «Эспаньол» (3:1) и «Реал» (4:0).

    До этого же каталонская команда разгромила «Севилью» (5:1) и «Алавес» (3:0).

    Также «блаугранас» разбили «Янг Бойз» (5:0), «Баварию» (4:1) и «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в стане «сине-гранатовых» на поле не выйдут Рональд Араухо, Марк Берналь, Ферран Торрес, Марк-Андре тер Штеген, Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен.

    Состояние команды: в настоящий момент «Барселона» является лучшей командой Испании и одной из лучших в мире. Ханс-Дитер Флик смог с самого начала найти механизмы к команде и она заиграла.

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    Безусловно, «Барселона» является фаворитом абсолютно всех турниров, в которых принимает участие.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла 7 последних матчей во всех турнирах

    • «Барселона» ни разу в этом сезоне не сыграла вничью

    • В прошлом очном матче 14 мая «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Реал Сосьедада» — в 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: «Барселона» сейчас в очень хорошей форме и на ходу, поэтому должна добывать победу.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.10.

    Прогноз: «Барселона» любит играть результативно в этом сезоне, поэтому ожидаем большое количество забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

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    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» продолжит побеждать?!
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