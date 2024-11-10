Реал Сосьедад
Барселона
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне является середняком Примеры.
В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 15 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице.
Реал Сосьедад — Барселона: коэффициенты букмекеров
Сан-себастьянцы и пропустили, и забили по 10 мячей.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» выиграли у «Севильи» (2:1), но проиграли «Осасуне» (0:2).
До этого сан-себастьянский коллектив переиграл «Жирону» (1:0) и сыграл вничью с «Атлетико» (0:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также «Реал Сосьедад» успел победить «Маккаби» (2:1), но проиграл «Андерлехту» (1:2) и «Виктории» (1:2) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы Арсен Захарян, Беньят Туррьентес, Хамари Траоре, Пабло Марин и Андер Барренечеа.
Состояние команды: в этом сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля не так успешны, как в прошлом, однако в последнее время стали приходить в себя, набрали неплохой ход и стали подниматься по турнирной лестнице.
«Реал Сосьедад» точно должен быть в первой половине турнирной таблицы и претендовать на места в зоне еврокубков.
«Барселона»
Турнирное положение: для команды из одноименного города этот сезон пока что является идеальным.
Команда из Барселоны набрала 33 очка и уверенно лидирует в испанской Примере.
Коллектив из столицы Каталонии смог забить уже 40 мячей, а пропустил всего 11.
Последние матчи: в прошлых турах каталонцы переиграли «Эспаньол» (3:1) и «Реал» (4:0).
До этого же каталонская команда разгромила «Севилью» (5:1) и «Алавес» (3:0).
Также «блаугранас» разбили «Янг Бойз» (5:0), «Баварию» (4:1) и «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в стане «сине-гранатовых» на поле не выйдут Рональд Араухо, Марк Берналь, Ферран Торрес, Марк-Андре тер Штеген, Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен.
Состояние команды: в настоящий момент «Барселона» является лучшей командой Испании и одной из лучших в мире. Ханс-Дитер Флик смог с самого начала найти механизмы к команде и она заиграла.
Безусловно, «Барселона» является фаворитом абсолютно всех турниров, в которых принимает участие.
Статистика для ставок
- «Барселона» выиграла 7 последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» ни разу в этом сезоне не сыграла вничью
- В прошлом очном матче 14 мая «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Реал Сосьедада» — в 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.
- 2.03Ювентус — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.80Брайтон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.12Ливерпуль — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Барселона» сейчас в очень хорошей форме и на ходу, поэтому должна добывать победу.
Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.10.
Прогноз: «Барселона» любит играть результативно в этом сезоне, поэтому ожидаем большое количество забитых мячей.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.