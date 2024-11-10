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    «Зенит» одержал волевую победу в Грозном

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 15-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» уступил на своем поле «Зениту» со счетом 1:2.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Уже на второй минуте счет открыл защитник хозяев Арсен Адамов, выступавший ранее за питерцев.

    Через семь минут Густаво Мантуан восстановил статус-кво после передачи Матео Кассьерры.

    На 21-й минуте уже сам колумбиец вывел вперед «Зенит».

    Этот гол так и остался последним в матче.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Зенит 1:2
    Голы: 1:0 Арсен Адамов (2'), 1:1 Густаво Мантуан (9'), 1:2 Матео Кассьерра (21') Ахмат: Гиорги Шелия, Александр Жиров, Надер Гандри, Арсен Адамов, Дарко Тодорович, Антон Швец, Исмаэл, Владислав Камилов, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра Предупреждения: Лечи Садулаев (51'), Вильмар Барриос (81') Удаление: Владислав Камилов (90+6')

    «Зенит» пока сравнялся в таблице РПЛ с «Краснодаром», у обоих клубов по 36 очков.«Ахмат» (9) — 15-й.

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