ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковНа чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • 21:46
    • «Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»
  • 21:26
    • «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ
  • 19:58
    • Юрич уволен из «Ромы», он был назначен в сентябре
  • 19:28
    • «Зенит» одержал волевую победу в Грозном
  • 17:58
    • Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
    Все новости спорта

    «Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Краснодар
    В матче 15-го тура РПЛ лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1.

    Александр Черников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Черников

    На 18-й минуте с передачи Мирлинда Даку счет открыл полузащитник хозяев Никола Чумич.

    Спустя 13 минут «Рубин» получил шанс удвоить преимущество, но Даку не реализовал пенальти.

    «Краснодар» смог отыграться на 53-й минуте после удара опорника Александра Черникова.

    На 87-й вингер «быков» Олакунле Оласегун забил второй мяч, но он был отменен после просмотра ВАР из-за фола.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Краснодар 1:1
    Голы: 1:0 Никола Чумич (18'), 1:1 Александр Черников (53'), : (87') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич, Мирлинд Даку Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Данила Козлов, Сергей Петров, Кайо, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кевин Ленини, Джон Кордоба, Joao Batxi Предупреждения: Витор Тормена (30'), Константин Нижегородов (35'), Илья Рожков (45+4')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» стал чемпионом первого круга с 37 очками. «Рубин» (19) — седьмой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Схватка сильнейших в Серии А. Кто окажется сильнее?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Барселона» продолжит побеждать?!
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры