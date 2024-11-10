«Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»

В матче 15-го тура РПЛ лидер чемпионатав гостях сыграл вничью с казанским— 1:1.

На 18-й минуте с передачи Мирлинда Даку счет открыл полузащитник хозяев Никола Чумич.

Спустя 13 минут «Рубин» получил шанс удвоить преимущество, но Даку не реализовал пенальти.

«Краснодар» смог отыграться на 53-й минуте после удара опорника Александра Черникова.

На 87-й вингер «быков» Олакунле Оласегун забил второй мяч, но он был отменен после просмотра ВАР из-за фола.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 Никола Чумич (18'), 1:1 Александр Черников (53'), : (87') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич, Мирлинд Даку Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Данила Козлов, Сергей Петров, Кайо, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кевин Ленини, Джон Кордоба, Joao Batxi Предупреждения: Витор Тормена (30'), Константин Нижегородов (35'), Илья Рожков (45+4')

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» стал чемпионом первого круга с 37 очками. «Рубин» (19) — седьмой.