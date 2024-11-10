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    «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ

    «Челси» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» и «Челси» не выявили победителя — 1:1.

    Педру Нету
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    Педру Нету

    Первый тайм не принес забитых мячей, а гол Кая Хаверца на 32-й минуте был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

    «Канониры» смогли выйти вперед на 60-й минуте после точного удара Габриэля Мартинелли.

    «Челси» смог отыграться через 10 минут благодаря голу Педру Нету.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Арсенал Лондон 1:1
    Голы: 0:1 Габриэл Мартинелли (60'), 1:1 Педру Нету (70') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 82'), Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа (Энцо Фернандес, 68'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 68'), Педру Нету, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 88') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц, Букайо Сака (Габриэл Жезус, 81'), Деклан Райс (Микель Мерино, 71'), Томас Парти, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 71') Предупреждения: Леви Колвилл (21'), Педру Нету (33'), Бен Уайт (39'), Чуквунонсо Мадуэке (45 + 1'), Кай Хаверц (56'), Марк Кукурелья (80')

    Команды сейчас делят 3-4 места в таблице АПЛ с 19 очками.

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