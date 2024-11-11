В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 11 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 5 место, одержав шесть побед и потерпев три поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Майами» со счётом 135:122. В составе «самородков» результативностью отметился серб Никола Йокич. Центровой оформил трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 14 передач.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла. С травмой лодыжки из строя выбыл форвард Влатко Чанчара, ногу травмировал форвард Арон Гордон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из четырёх матчей подряд.

«Даллас»

Турнирная таблица: Техасские ковбои занимают 8 место в Западной конференции, одержав 5 побед и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: «Даллас» на своей территории потерпел поражение в матче против «Финикса» (113:114).

Не сыграют: Из строя команды выбыли немецкий форвард Макс Клебер и австралийский защитник Данте Экзам, которые получили травмы подколенного сухожилия и запястья. С травмой колена в лазарете команды находится форвард Пи-Джей Вашингтон.

Состояние команды: «Даллас» одержал две победы в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

Победная серия «Денвера» состоит из 4 матчей

«Даллас» одержал две победы в последних пяти матчах

В сезоне 2023/2024 «Денвер» и «Даллас» сыграли три матча (2:1 — победа в пользу «Денвера»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Далласа» — 2.45.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.81.

Прогноз: Никола Йокич проводит ударный отрезок в последних матчах, так что не должно возникнуть сомнений в том, что «Денвер» одержит очередную победу в регулярном чемпионате.

Ставка: Фора «Денвера» (-4.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.05.