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    «Финикс» продлит победную серию?

    «Финикс» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сакраменто»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 11 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Ноября 2024 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 04:00 Сакраменто

    Сакраменто

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» поднялся с 5 на 2 место. «Санз» в девяти матчах одержали восемь побед и лишь в одной встрече потерпели поражение.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» одержал победу над «Далласом» (114:113). В составе «солнечных» лучшим игроком стал Кайри Ирвинг. Защитник набрал 29 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Выигрышная серия «Финикса» составляет 7 матчей.

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» поднялся на одну строчку вверх и расположился на 10 месте. В активе команды — пять побед, в пассиве — четыре поражения.

    Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (98:107).

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют форвард Орландо Робинсон и защитник Девин Картер, который получилии травмы колена и плеча соответственно.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Финикса» составляет 7 матчей

    • «Сакраменто» одержал три победы в последних пяти матчах

    • В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» и «Финикс» четырежды сыграли (3:1 — победа в пользу «Финикса»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Финикса» — 1.97.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Финикс» выдает мощный победный отрезок из 7 матчей, баскетболисты «Сакраменто» навряд ли смогут противостоять своему сопернику.

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Сакраменто» и «Финикс».

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» продлит победную серию?
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