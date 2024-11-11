Финикс
Сакраменто
«Финикс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» поднялся с 5 на 2 место. «Санз» в девяти матчах одержали восемь побед и лишь в одной встрече потерпели поражение.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» одержал победу над «Далласом» (114:113). В составе «солнечных» лучшим игроком стал Кайри Ирвинг. Защитник набрал 29 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Выигрышная серия «Финикса» составляет 7 матчей.
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» поднялся на одну строчку вверх и расположился на 10 месте. В активе команды — пять побед, в пассиве — четыре поражения.
Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (98:107).
Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют форвард Орландо Робинсон и защитник Девин Картер, который получилии травмы колена и плеча соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал три победы.
Статистика для ставок
- Победная серия «Финикса» составляет 7 матчей
- «Сакраменто» одержал три победы в последних пяти матчах
- В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» и «Финикс» четырежды сыграли (3:1 — победа в пользу «Финикса»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Финикса» — 1.97.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Финикс» выдает мощный победный отрезок из 7 матчей, баскетболисты «Сакраменто» навряд ли смогут противостоять своему сопернику.
Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 1.97.
Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Сакраменто» и «Финикс».
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.93.