В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 11 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» поднялся с 5 на 2 место. «Санз» в девяти матчах одержали восемь побед и лишь в одной встрече потерпели поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Финикс» одержал победу над «Далласом» (114:113). В составе «солнечных» лучшим игроком стал Кайри Ирвинг. Защитник набрал 29 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Выигрышная серия «Финикса» составляет 7 матчей.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» поднялся на одну строчку вверх и расположился на 10 месте. В активе команды — пять побед, в пассиве — четыре поражения.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (98:107).

Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют форвард Орландо Робинсон и защитник Девин Картер, который получилии травмы колена и плеча соответственно.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал три победы.

Статистика для ставок

Победная серия «Финикса» составляет 7 матчей

«Сакраменто» одержал три победы в последних пяти матчах

В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» и «Финикс» четырежды сыграли (3:1 — победа в пользу «Финикса»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Финикса» — 1.97.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Финикс» выдает мощный победный отрезок из 7 матчей, баскетболисты «Сакраменто» навряд ли смогут противостоять своему сопернику.

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 1.97.

Прогноз: 220 очков — средний показатель результативности игр с участием баскетболистов «Сакраменто» и «Финикс».

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.93.