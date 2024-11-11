В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Косово, Беларуси и Армении. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ван» — «Урарту»

Чемпионат Армении

«Ван» идет на 5-м месте в таблице чемпионата Армении. У клуба 20 очков по итогам 13 встреч. «Ван» одержал 6 побед, два раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

С 6 по 28 октября «Ван» потерпел четыре поражения кряду. Неудачную серию удалось прервать 5 ноября. «Ван» разгромил «Арарат» со счетом 4:0.

«Урарту» лидирует в чемпионате Армении. Клуб набрал 32 очка в 14 матчах. «Урарту» одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и два раза уступил.

В ноябре «Урарту» провел два матча. Сначала команда уступила «Ноа» (1:2). Затем была победа над БКМА (4:2).

Ставка: Победа «Урарту» за 2.09.

«Неман» — «Динамо-Минск»

Чемпионат Беларуси

«Неман» находится на 2-й позиции в таблице. У клуба 60 набранных очков. В текущем сезоне клуб борется за золотые медали.

«Неман» давно не проигрывает. Последний раз команда уступала еще два месяца назад. Тогда 14 сентября «Неман» дома не набрал очков в поединке с «Ислочью» (0:3).

Минское «Динамо» на текущий момент лидирует в чемпионате Беларуси. Клуб набрал 62 очка в 25 встречах. На этом отрезке у динамовцев лишь одно поражение.

Прогнозы и ставки на футбол

«Динамо-Минск» — один из главных претендентов на золото. Ранее клуб разочаровал фанатов в Лиге конференций. Команда в гостях уступила «Легии» со счетом 0:4.

Ставка: Обе не забьют за 1.80.

«Балкани» — «Малишево»

Чемпионат Косово

«Балкани» находятся на втором месте в таблице. У клуба 22 очка по итогам 12 игр. «Балкани» одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели два поражения.

Беспроигрышная серия «Балкани» составляет шесть матчей. Последний раз клуб уступал 22 сентября. Тогда «Балкани» проиграли «Дрите» со счетом 0:1.

«Малишево» набрал столько же очков, сколько и «Балкани». Команды находятся по соседству в таблице. Отставание «Малишево» от лидирующей «Дриты» составляет три очка.

«Малишево» в ноябре уже одержал одну победу. Клуб дома одолел «Лапи» со счетом 2:1. «Малишево» не проигрывает в чемпионате Косово с 19 октября. Удастся ли снова набрать очки?

Ставка: Победа «Балкани» за 1.80.

Общим коэффициент: 6.77.