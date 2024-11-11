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    «Урарту» упрочит лидерство, «Неман» и «Динамо-Минск» не смогут обменяться голами

    Экспресс дня 11 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 ноября
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    «Динамо-Минск»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Косово, Беларуси и Армении. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ван» — «Урарту»

    Чемпионат Армении

    «Ван» идет на 5-м месте в таблице чемпионата Армении. У клуба 20 очков по итогам 13 встреч. «Ван» одержал 6 побед, два раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

    С 6 по 28 октября «Ван» потерпел четыре поражения кряду. Неудачную серию удалось прервать 5 ноября. «Ван» разгромил «Арарат» со счетом 4:0.

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    • «Урарту» лидирует в чемпионате Армении. Клуб набрал 32 очка в 14 матчах. «Урарту» одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и два раза уступил.

    В ноябре «Урарту» провел два матча. Сначала команда уступила «Ноа» (1:2). Затем была победа над БКМА (4:2).

    Ставка: Победа «Урарту» за 2.09.

    «Неман» — «Динамо-Минск»

    Чемпионат Беларуси

    «Неман» находится на 2-й позиции в таблице. У клуба 60 набранных очков. В текущем сезоне клуб борется за золотые медали.

    «Неман» давно не проигрывает. Последний раз команда уступала еще два месяца назад. Тогда 14 сентября «Неман» дома не набрал очков в поединке с «Ислочью» (0:3).

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    Минское «Динамо» на текущий момент лидирует в чемпионате Беларуси. Клуб набрал 62 очка в 25 встречах. На этом отрезке у динамовцев лишь одно поражение.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Динамо-Минск» — один из главных претендентов на золото. Ранее клуб разочаровал фанатов в Лиге конференций. Команда в гостях уступила «Легии» со счетом 0:4.

    Ставка: Обе не забьют за 1.80.

    «Балкани» — «Малишево»

    Чемпионат Косово

    «Балкани» находятся на втором месте в таблице. У клуба 22 очка по итогам 12 игр. «Балкани» одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Беспроигрышная серия «Балкани» составляет шесть матчей. Последний раз клуб уступал 22 сентября. Тогда «Балкани» проиграли «Дрите» со счетом 0:1.

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    • «Малишево» набрал столько же очков, сколько и «Балкани». Команды находятся по соседству в таблице. Отставание «Малишево» от лидирующей «Дриты» составляет три очка.

    «Малишево» в ноябре уже одержал одну победу. Клуб дома одолел «Лапи» со счетом 2:1. «Малишево» не проигрывает в чемпионате Косово с 19 октября. Удастся ли снова набрать очки?

    Ставка: Победа «Балкани» за 1.80.

    Общим коэффициент: 6.77.

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    Экспресс дня 11 ноября: прогноз, ставка (6.77), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Экспресс. «Урарту» упрочит лидерство, «Неман» и «Динамо-Минск» не смогут обменяться голами
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