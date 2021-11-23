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    Депай, Гави и Демир — в атаке «Барселоны» на матч с «Бенфикой»

    «Барселона» — «Бенфика»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Барселоны» и «Бенфики» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    Встреча группы E пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Араухо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Депай, Демир.

    Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Дест, Гарсия, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Дембеле, Л. де Йонг.

    «Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жилберто, Мариу, Вайгль, Силва, Эвертон, Яремчук.

    Запасные: Лейте, Свилар, Феррейра, Морато, Фернандеш, Пицци, Лацаро, Мейте, Таарабт, Нуньес, Рамуш, Сеферович.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.66, на успех «Бенфики» — 6.10, на ничью — 4.28. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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