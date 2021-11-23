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    Каталонцы достойно отомстят «Бенфике»?

    «Барселона» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, Лига чемпионов, 23 ноября 2021 года

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    Мемфис Депай
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 23 Ноября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    «Барселона» в Лиге чемпионов еще не решила вопрос выхода в плей-офф. Правда, в своей группе команда занимает нужное 2 место, уступая только «Баварии».

    Парадокс, но каталонцы имеют ужасающую разницу мячей (2:6). Впрочем, с приходом на тренерский мостик легендарного Хави наверняка улучшит ситуацию.

    В своем чемпионате «Барселоне» уик-энд удался. Минимальная победа в дерби над «Эспаньолом» украсила дебют Хави.

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    Кадровые проблемы у испанцев имеются, и довольно весомые. Например, Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, на днях может объявить о завершении карьеры (или нет).

    «Бенфика»

    У португальцев еще есть шансы на 2 место. Вот только для этого ни в коем случае нельзя проигрывать на «Камп Ноу».

    Тем паче, на своем поле «Бенфика» деклассировала каталонцев (3:0). Правда, сейчас лиссабонцам будет куда сложнее, особенно если учесть немалый лазарет команды.

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    • «Бенфика» свой последний матч выиграла. В рамках 1/16 финала Кубка Португалии лиссабонцы разгромили «Пасуш де Феррейра» (4:1).

    Наверняка в этой встрече гости будут рассчитывать на контратаки. Оборона каталонцев не тянет на непроходимые редуты, однако поможет ли это португальцам?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.68, на ничью за 4.32, а на «Бенфику» — за 5.00.

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    Каталонцы наверняка решат свои проблемы и, заодно, реабилитируются за унижение в Лиссабоне.

    «Бенфика» имеет обширный лазарет, что не позволит рассчитывать на очки в этом матче.

    Несмотря на все трудности, команда Хави должна наконец-то продемонстрировать свой мощный атакующий потенциал. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.69.

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    «Барселона» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. Каталонцы достойно отомстят «Бенфике»?
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