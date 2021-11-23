«Барселона»
«Барселона» в Лиге чемпионов еще не решила вопрос выхода в плей-офф. Правда, в своей группе команда занимает нужное 2 место, уступая только «Баварии».
Парадокс, но каталонцы имеют ужасающую разницу мячей (2:6). Впрочем, с приходом на тренерский мостик легендарного Хави наверняка улучшит ситуацию.
В своем чемпионате «Барселоне» уик-энд удался. Минимальная победа в дерби над «Эспаньолом» украсила дебют Хави.
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Кадровые проблемы у испанцев имеются, и довольно весомые. Например, Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, на днях может объявить о завершении карьеры (или нет).
«Бенфика»
У португальцев еще есть шансы на 2 место. Вот только для этого ни в коем случае нельзя проигрывать на «Камп Ноу».
Тем паче, на своем поле «Бенфика» деклассировала каталонцев (3:0). Правда, сейчас лиссабонцам будет куда сложнее, особенно если учесть немалый лазарет команды.
«Бенфика» свой последний матч выиграла. В рамках 1/16 финала Кубка Португалии лиссабонцы разгромили «Пасуш де Феррейра» (4:1).
Наверняка в этой встрече гости будут рассчитывать на контратаки. Оборона каталонцев не тянет на непроходимые редуты, однако поможет ли это португальцам?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.68, на ничью за 4.32, а на «Бенфику» — за 5.00.
Каталонцы наверняка решат свои проблемы и, заодно,
«Бенфика» имеет обширный лазарет, что не позволит рассчитывать на очки в этом матче.
Несмотря на все трудности, команда Хави должна наконец-то продемонстрировать свой мощный атакующий потенциал. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.69.