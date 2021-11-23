«Барселона» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в Лиге чемпионов еще не решила вопрос выхода в плей-офф. Правда, в своей группе команда занимает нужное 2 место, уступая только «Баварии».

Парадокс, но каталонцы имеют ужасающую разницу мячей (2:6). Впрочем, с приходом на тренерский мостик легендарного Хави наверняка улучшит ситуацию.

В своем чемпионате «Барселоне» уик-энд удался. Минимальная победа в дерби над «Эспаньолом» украсила дебют Хави.

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Кадровые проблемы у испанцев имеются, и довольно весомые. Например, Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, на днях может объявить о завершении карьеры (или нет).

«Бенфика»

У португальцев еще есть шансы на 2 место. Вот только для этого ни в коем случае нельзя проигрывать на «Камп Ноу».

Тем паче, на своем поле «Бенфика» деклассировала каталонцев (3:0). Правда, сейчас лиссабонцам будет куда сложнее, особенно если учесть немалый лазарет команды.

«Бенфика» свой последний матч выиграла. В рамках 1/16 финала Кубка Португалии лиссабонцы разгромили «Пасуш де Феррейра» (4:1).

Наверняка в этой встрече гости будут рассчитывать на контратаки. Оборона каталонцев не тянет на непроходимые редуты, однако поможет ли это португальцам?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.68, на ничью за 4.32, а на «Бенфику» — за 5.00.

Каталонцы наверняка решат свои проблемы и, заодно, реабилитируются за унижение в Лиссабоне .

«Бенфика» имеет обширный лазарет, что не позволит рассчитывать на очки в этом матче.

Несмотря на все трудности, команда Хави должна наконец-то продемонстрировать свой мощный атакующий потенциал. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.69.