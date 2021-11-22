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    Шевченко: В последние десять минут у «Дженоа» закончились силы

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    Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Ромы» (0:2) в матче Серии А, который стал дебютным для него в качестве главного тренера «Дженоа».

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Я знал, что это будет очень сложный матч. Нам не хватало многих игроков, другие были не в идеальной форме. Думаю, ребята выложились на все 100, но в последние десять минут у нас закончились силы.

    Отношение парней к игре было фантастическим, я увидел единство, компактность и борьбу за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру, и нам нужно улучшать свою игру в нападении, потому что мы могли бы создать больше возможностей для гола. Я также хочу поблагодарить фанатов за то, что они оказали нам такую поддержку и гнали нас вперед.

    Я видел сосредоточенность и организованность команды, но сегодня все изменилось. К сожалению, по новостям от медиков, никто из травмированных на следующей неделе не вернется. Однако у нас будет как минимум неделя, чтобы подготовиться с теми игроками, которые здоровы», — цитирует Шевченко DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (22 очка), а «Дженоа» — 18-е (9 очков).

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