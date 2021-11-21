«Ростов» — «Уфа»: счет 2:2, обзор голов

В матче 15 тура РПЛне выявили сильнейшего и разошлись ничьей 2:2.

Уфимцы дважды выходили вперед. В обоих случаях забивал Гамид Агаларов, который в этом сезоне РПЛ записал на свой счет уже 13 мячей.

В составе «Ростова» по голу оформили Дмитрий Полоз и Понтус Алмквист.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Уфа 2:2 Голы: 0:1 Гамид Агаларов (16'), 1:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (21'), 1:2 Гамид Агаларов (пенальти) (57'), 2:2 Pontus Almqvist (60') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Игорь Калинин, 62'), Дмитрий Полоз, Danila Sukhomlinov, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Pontus Almqvist, Али Соу (Николай Комличенко, 76') Уфа: Гамид Агаларов (Олег Иванов, 89'), Вячеслав Кротов, Артём Голубев, Владислав Камилов, Filip Mrzljak (Александр Саплинов, 71'), Азер Алиев, Юрий Журавлёв, Alexey Nikitin, Эрвинг Ботака-Иобома (Константин Плиев, 67'), Egas Cacintura, Александр Беленов Предупреждения: Эрвинг Ботака-Иобома (13'), Filip Mrzljak (25'), Деннис Хаджикадунич (55'), Danila Sukhomlinov (83')

У «Ростова» 17 очков. Он на 11 месте в таблице РПЛ. «Уфа» набрала 15 баллов и занимает 12 позицию.