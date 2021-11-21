ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» разгромил «Лестер»«Челси» разобрал «Лестер», свернувший с верного пути
  • 16:07
    • ЦСКА и «Химки» голов не забили
  • 13:57
    • Сульшер покинул пост главного тренера МЮ
  • 13:25
    • Назначена бригада арбитров на матч «Мальме» — «Зенит»
  • 15:56
    • «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью
  • 15:22
    • Стали известны составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 15 тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью

    «Ростов» — «Уфа»: счет 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Уфа
    В матче 15 тура РПЛ «Ростов» и «Уфа» не выявили сильнейшего и разошлись ничьей 2:2.

    Гамид Агаларов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гамид Агаларов

    Уфимцы дважды выходили вперед. В обоих случаях забивал Гамид Агаларов, который в этом сезоне РПЛ записал на свой счет уже 13 мячей.

    В составе «Ростова» по голу оформили Дмитрий Полоз и Понтус Алмквист.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Уфа 2:2
    Голы: 0:1 Гамид Агаларов (16'), 1:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (21'), 1:2 Гамид Агаларов (пенальти) (57'), 2:2 Pontus Almqvist (60') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Игорь Калинин, 62'), Дмитрий Полоз, Danila Sukhomlinov, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Pontus Almqvist, Али Соу (Николай Комличенко, 76') Уфа: Гамид Агаларов (Олег Иванов, 89'), Вячеслав Кротов, Артём Голубев, Владислав Камилов, Filip Mrzljak (Александр Саплинов, 71'), Азер Алиев, Юрий Журавлёв, Alexey Nikitin, Эрвинг Ботака-Иобома (Константин Плиев, 67'), Egas Cacintura, Александр Беленов Предупреждения: Эрвинг Ботака-Иобома (13'), Filip Mrzljak (25'), Деннис Хаджикадунич (55'), Danila Sukhomlinov (83')

    У «Ростова» 17 очков. Он на 11 месте в таблице РПЛ. «Уфа» набрала 15 баллов и занимает 12 позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто затащит «армейское дерби»?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 3.13
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Зверева в финале Итогового турнира ATP?
  • Зверев — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Обгонят ли «желтые канарейки» в таблице чемпионата Турции «львов»?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зверев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.03
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры