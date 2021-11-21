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    «Метц» избежал поражения в матче с «Бордо»

    «Метц» — «Бордо»: счет матча 3:3, обзор голов

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    «Метц» сыграл вничью с «Бордо» в домашнем матче 14-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сен-Сэнфорьен», завершилась со счетом 3:3.

    В составе хозяев голы забили Николас Де Превиль (45 минута) и Опа Нгетте (52, 70).

    У гостей отличились Альберт Элис (17) и Реми Уден (39, 67).

    «Метц» доигрывал встречу в меньшинстве из-за удаления Фарида Булайя на 68-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Метц — Бордо 3:3
    Голы: 0:1 Альберт Элис (17'), 0:2 Реми Уден (39'), 1:2 Николя де Превиль (45'), 2:2 Опа Нгюэтт (51'), 2:3 Реми Уден (65'), 3:3 Опа Нгюэтт (70') Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Бубакар Куяте, Sikou Niakate (Опа Нгюэтт, 31'), Фабьен Сентонс, Kevin N'Doram, Папе Сарр, Томас Делаин, Фарид Булайя, Николя де Превиль (Папа Ндиага Яд, 82'), Ибраима Ньяне (Lamine Gueye, 82') Бордо: Альберт Элис, Ясин Адли, Реми Уден (Самуэль Калу, 82'), Отавио, Jean Onana (Джимми Бриан, 81'), Явайро Дилросун (M'Baye Niang, 71'), Рикарду Мангаш (Gideon Mensah, 87'), Мешер, Стиан Грегерсен, Энок Кватен (Тимоте Пембеле, 87'), Бенуа Костиль Предупреждения: Папе Сарр (28'), Альберт Элис (30'), Дилан Бронн (55'), Ясин Адли (68') Удаление: Фарид Булайя (68')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Метц» занимает 20-е место (9 очков), а «Бордо» — 16-е (13 очков).

    Другие результаты:

    «Анже» — «Лорьян» — 1:0
    «Страсбур» — «Реймс» — 1:1
    «Труа» — «Сент-Этьен» — 0:1

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