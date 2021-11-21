«Метц» — «Бордо»: счет матча 3:3, обзор голов

Российский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут

Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было