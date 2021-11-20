АПЛ. «Челси» разобрался с «Лестером», «Ливерпуль» примет «Асренал»

«Челси» — «Лестер» 0:3
«Челси» нанес поражение «Лестеру» в выездном матче 12-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Синие» вышли вперед уже на 14-й минуте, когда Бен Чилуэлл от флажка сделал подачу к линии вратарской, откуда Антонио Рюдигер головой направил мяч в дальний угол ворот.
На 28-й минуте лондонцы удвоили свое преимущество. Н’Голо Канте получил пас в центре, продвинулся к радиусу штрафной и зряче пробил под самую штангу.
Победную точку подопечные Томаса Тухеля поставили на 71-й минуте. Хаким Зиеш с фланга ворвался в штрафную и сделал передачу к границе вратарской, где Кристиан Пулишич выбежал на мяч и протолкнул его в ближний угол.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» продолжает лидировать (29 очков), «Лестер» идет 12-м (15 очков).
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20 ноября, 18:00 мск
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20 ноября, 18:00 мск
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20 ноября, 18:00 мск
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20 ноября, 18:00 мск
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»
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«Ливерпуль» — «Арсенал»
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