Олич считает, что Дивеев способен заиграть в любом клубе Европы

Бывший главный тренер ЦСКАвысказался о перспективах защитника армейцев

«Дивеева мы после игры обсуждали и с тренерами, и с игроками. Игорь был одним из лучших в сборной России. Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет — так и будет. Очень сильный защитник.

Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два. Просто у российских футболистов немного другой менталитет, чем у хорватов. Наши при первой возможности уезжают в лучшие команды и чемпионаты.

В России не так. Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть, и он это показал в Сплите. Все наши игроки согласились, что он был одним из лучших», — цитирует Олича «Чемпионат».