ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Кипр Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом
  • 21:49
    • Сборная России забила шесть мячей Кипру, Ерохин оформил дубль
  • 00:45
    • Сборная Португалии не сумела обыграть Ирландию
  • 00:44
    • Испания одолела Грецию благодаря пенальти и возглавила группу В
  • 00:41
    • Хорватия разгромила Мальту, Словакия и Словения сыграли вничью
  • 00:39
    • Сборная Германии разгромила Лихтенштейн, Румыния и Исландия поделили очки
    Все новости спорта

    Хорватия разгромила Мальту, Словакия и Словения сыграли вничью

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Словакии Сборная Словении Сборная Хорватии Сборная Мальты Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Хорватии одержала гостевую победу над командой Мальты (7:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

    Сборная Хорватии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Хорватии

    Дубль в составе победителей оформил Ловро Майер, гол и два ассиста записал на свой счет Андрей Крамарич, гол+пас у Марио Пашалича и Луки Модрича, по голу забили Иван Перишич и Дуе Чалета-Цар.

    Автоголом в этом матче отметился хорватский хавбек Марсело Брозович.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Мальта — Хорватия 1:7
    Голы: 0:1 Иван Перишич (6'), 0:2 Дуйе Чалета-Цар (22'), 1:2 Марсело Брозович (автогол) (31'), 1:3 Марио Пашалич (39') Мальта: Анри Бонелло, Kurt Shaw (Karl Micallef, 83'), Андре Агиус, Энрико Пепе, Cain Attard, Бьорн Кристенсен (Стивен Пизани, 46'), Тедди Теума (Мэттью Гийомье, 62'), Райан Камензули, Джозеф Мбонг (Шон Димек, 68'), Люк Монтебелло (Alexander Satariano, 62'), Юрген Дегабриэле Хорватия: Иван Перишич (Мислав Оршич, 54'), Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 54'), Ловро Майер, Марио Пашалич (Marko Livaja, 62'), Марсело Брозович (Кристиян Якич, 46'), Лука Модрич (Никола Влашич, 54'), Борна Соса, Йошко Гвардиол, Дуйе Чалета-Цар, Йосип Юранович, Иво Грбич Предупреждение: Энрико Пепе (79')

    В параллельном матче группы сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с командой Словении — 2:2.

    За словенцев голы забили Миха Зайц и Миха Мевля. В составе хозяев пенальти реализовал Ондрей Дуда, с игры забил Давид Стрелец.

    Отметим, что с 57-й минуте гости играли в меньшинстве — Миха Блажич получил вторую желтую карточку.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Словакия — Словения 2:2
    Голы: 0:1 Миха Зайц (18'), 1:1 Ондрей Дуда (пенальти) (58'), 1:2 Миха Мевля (62'), 2:2 Давид Стрелец (74') Словакия: Марек Родак, Петер Пекарик (Роберт Боженик, 88'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Якуб Голубек, Станислав Лоботка, Роберт Мак (Томаш Суслов, 71'), Матуш Беро (Давид Стрелец, 71'), Марек Гамшик (Ондрей Дуда, 46'), Лукаш Гараслин (Эрик Йирка, 65'), Ladislav Almasi Словения: Беньямин Вербич (Жан Карничник, 59'), Андраж Шпорар, Йосип Иличич (Zan Rogelj, 85'), Миха Зайц (Blaz Vrhovec, 71'), Лео Штулац, Sandi Lovric, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Ян Облак Предупреждения: Ladislav Almasi (20'), Миха Блажич (27'), Петер Пекарик (30'), Миха Блажич (57'), Петар Стоянович (80')

    Хорватия сократила отставание от России до двух очков. В последнем туре соперники 14 ноября проведут очную встречу в Сплите.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Победитель группы получит прямую путевку в финальную стадию турнира. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бразилия обыграть Колумбию?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?
  • Россия U21 — Словакия U21. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Андорра — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Томь — Велес
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры