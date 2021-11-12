Хорватия разгромила Мальту, Словакия и Словения сыграли вничью

одержала гостевую победу над командой Мальты (7:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Дубль в составе победителей оформил Ловро Майер, гол и два ассиста записал на свой счет Андрей Крамарич, гол+пас у Марио Пашалича и Луки Модрича, по голу забили Иван Перишич и Дуе Чалета-Цар.

Автоголом в этом матче отметился хорватский хавбек Марсело Брозович.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Мальта — Хорватия 1:7 Голы: 0:1 Иван Перишич (6'), 0:2 Дуйе Чалета-Цар (22'), 1:2 Марсело Брозович (автогол) (31'), 1:3 Марио Пашалич (39') Мальта: Анри Бонелло, Kurt Shaw (Karl Micallef, 83'), Андре Агиус, Энрико Пепе, Cain Attard, Бьорн Кристенсен (Стивен Пизани, 46'), Тедди Теума (Мэттью Гийомье, 62'), Райан Камензули, Джозеф Мбонг (Шон Димек, 68'), Люк Монтебелло (Alexander Satariano, 62'), Юрген Дегабриэле Хорватия: Иван Перишич (Мислав Оршич, 54'), Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 54'), Ловро Майер, Марио Пашалич (Marko Livaja, 62'), Марсело Брозович (Кристиян Якич, 46'), Лука Модрич (Никола Влашич, 54'), Борна Соса, Йошко Гвардиол, Дуйе Чалета-Цар, Йосип Юранович, Иво Грбич Предупреждение: Энрико Пепе (79')

В параллельном матче группы сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с командой Словении — 2:2.

За словенцев голы забили Миха Зайц и Миха Мевля. В составе хозяев пенальти реализовал Ондрей Дуда, с игры забил Давид Стрелец.

Отметим, что с 57-й минуте гости играли в меньшинстве — Миха Блажич получил вторую желтую карточку.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словакия — Словения 2:2 Голы: 0:1 Миха Зайц (18'), 1:1 Ондрей Дуда (пенальти) (58'), 1:2 Миха Мевля (62'), 2:2 Давид Стрелец (74') Словакия: Марек Родак, Петер Пекарик (Роберт Боженик, 88'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Якуб Голубек, Станислав Лоботка, Роберт Мак (Томаш Суслов, 71'), Матуш Беро (Давид Стрелец, 71'), Марек Гамшик (Ондрей Дуда, 46'), Лукаш Гараслин (Эрик Йирка, 65'), Ladislav Almasi Словения: Беньямин Вербич (Жан Карничник, 59'), Андраж Шпорар, Йосип Иличич (Zan Rogelj, 85'), Миха Зайц (Blaz Vrhovec, 71'), Лео Штулац, Sandi Lovric, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Ян Облак Предупреждения: Ladislav Almasi (20'), Миха Блажич (27'), Петер Пекарик (30'), Миха Блажич (57'), Петар Стоянович (80')

Хорватия сократила отставание от России до двух очков. В последнем туре соперники 14 ноября проведут очную встречу в Сплите.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Победитель группы получит прямую путевку в финальную стадию турнира. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.