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    Колосков: Абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации на игру с Россией

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у сборной России могут возникнуть проблемы в предстоящем матче с Кипром в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Это абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации. У них ее нет играть за первое место, потому что это уже нереально, но у них есть мотивация перед самими собой, потому что они профессиональные футболисты, на них будут смотреть их родители, сестры, братья, жены и болельщики.

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    • Удачное выступление против сборной России войдет в историю кипрского футбола. Кипр будет играть на максимуме того, что они умеют», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Кипр.

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