Колосков: Абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации на игру с Россией

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
«Это абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации. У них ее нет играть за первое место, потому что это уже нереально, но у них есть мотивация перед самими собой, потому что они профессиональные футболисты, на них будут смотреть их родители, сестры, братья, жены и болельщики.
Удачное выступление против сборной России войдет в историю кипрского футбола. Кипр будет играть на максимуме того, что они умеют», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.
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