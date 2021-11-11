Колосков: Абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации на игру с Россией

Почетный президент РФСсчитает, что у сборноймогут возникнуть проблемы в предстоящем матче св отборочном турнире ЧМ-2022.

«Это абсолютное заблуждение, что у Кипра нет мотивации. У них ее нет играть за первое место, потому что это уже нереально, но у них есть мотивация перед самими собой, потому что они профессиональные футболисты, на них будут смотреть их родители, сестры, братья, жены и болельщики.

Удачное выступление против сборной России войдет в историю кипрского футбола. Кипр будет играть на максимуме того, что они умеют», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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