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    Команда Карпина разгромит Кипр во втором тайме?

    Россия — Кипр. Дерзкая ставка за 5.80 на матч ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Кипр
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    Валерий Карпин
    Россия сыграет на своем поле с Кипром в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Россия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 11 Ноября 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 20:00 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Сборная России

    Валерию Карпину пока можно только аплодировать. Сборная России под его руководством добывает главное — результат, и этим уже сказано почти все.

    Россияне лидируют в своей отборочной группе. Теперь же нужно лишь довести дело до конца, но все может решиться в последнем туре.

    Пока же сборной России, в которой вновь не нашлось места Артему Дзюбе, предстоит выполнить программу-минимум. Разумеется, в виде победы над аутсайдером группы.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Федор Смолов и Антон Заболотный наверняка получат возможности для взятия ворот соперника. Да и вообще, киприотов россияне должны обыгрывать в любом кадровом сочетании.

    Сборная Кипра

    Киприотам в этом отборочном цикле уже не к чему стремиться. Ну, разве что потрепать нервы России и Словении.

    Пока же сборная Кипра обитает на последнем месте. В активе у киприотов только 5 очков, и теоретические шансы подняться хотя бы на строчку.

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    • Вот только не может не беспокоить слабая результативность форвардов. Киприоты в отборочном цикле забили только трижды, два из которых в ворота Мальты.

    Ко всему прочему, за всю пятиматчевую историю противостояний с Россией, киприоты разжились лишь одной ничьей. А из четырех поражений два были крупными.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.16, на ничью за 8.30, а на Кипр — за 24.00.

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    Команда Карпина наверняка сыграет исключительно на результат, ведь нельзя подпускать к себе хорватов.

    Киприоты едва ли сумеют сдержать атаки россиян.

    Россияне настроены сохранить за собой первое место, причем сделать это уверенно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора России -2.5 во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Россия — Кипр: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Команда Карпина разгромит Кипр во втором тайме?
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