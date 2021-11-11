Встреча 9-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными России и Кипра состоится 11 ноября. Матч пройдет на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) и стартует в 20:00 мск. Россия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

После провального чемпионата Европы и смены главного тренера, сборная России в дебютном матче Валерия Карпина в сентябре разошлась миром дома с командой Хорватии — 0:0.

В сентябре же россияне на выезде победили команду Кипра (2:0) и дома одолели сборную Мальты (2:0).

В октябре сборная России дома победила Словакию (1:0) благодаря автоголу, а потом на выезде справилась со Словенией (2:1).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Россия за 2 тура до конца отбора на ЧМ занимает 1-е место в группе с 19 очками. Сборная ниже второй строчки уже точно не опустится, а при осечке Хорватии в параллельном матче, победа обеспечит первое место.

Кипр

Киприоты в отборе ЧМ одержали лишь одну победу, в марте обыграв дома Словению (1:0). А вот в сентябре они проиграли все три матча, начав с выездного разгрома от Мальты (0:3)

На своем поле в сентябре Кипр уступил России, пропустив по мячу в каждом из таймов, а потом в гостях был бит Словакией (0:2).

В октябре подопечные Никоса Костеноглу дома крупно уступили Хорватии (0:3) и упустили домашнюю победу над Мальтой в компенсированное время — 2:2.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Кипр с 5 набранными очками занимает последнее место в группе H. У команды всего 3 забитых мяча в 8 матчах квалификации на ЧМ.

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.17, на ничью в основное время — 7.40, а на победу Кипра — 19.00.

Команды встречались в квалификации ЧЕ-2020. Россияне победили дома 1:0 и разгромили киприотов на выезде 5:0.

В 4 из 5 предыдущих игр в отборе на ЧМ команда оставила свои ворота в неприкосновенности. Прогнозируем, что сухую победу России .