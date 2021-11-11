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    Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»

    Россия — Кипр. Прогноз (к. 2.21) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Кипр
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    Сборная России
    Встреча 9-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными России и Кипра состоится 11 ноября. Матч пройдет на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) и стартует в 20:00 мск. Россия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 11 Ноября 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 20:00 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.19
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 20.00
  • Ставка!
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    Россия

    После провального чемпионата Европы и смены главного тренера, сборная России в дебютном матче Валерия Карпина в сентябре разошлась миром дома с командой Хорватии — 0:0.

    В сентябре же россияне на выезде победили команду Кипра (2:0) и дома одолели сборную Мальты (2:0).

    В октябре сборная России дома победила Словакию (1:0) благодаря автоголу, а потом на выезде справилась со Словенией (2:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Россия за 2 тура до конца отбора на ЧМ занимает 1-е место в группе с 19 очками. Сборная ниже второй строчки уже точно не опустится, а при осечке Хорватии в параллельном матче, победа обеспечит первое место.

    Кипр

    Киприоты в отборе ЧМ одержали лишь одну победу, в марте обыграв дома Словению (1:0). А вот в сентябре они проиграли все три матча, начав с выездного разгрома от Мальты (0:3)

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    • На своем поле в сентябре Кипр уступил России, пропустив по мячу в каждом из таймов, а потом в гостях был бит Словакией (0:2).

    В октябре подопечные Никоса Костеноглу дома крупно уступили Хорватии (0:3) и упустили домашнюю победу над Мальтой в компенсированное время — 2:2.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Кипр с 5 набранными очками занимает последнее место в группе H. У команды всего 3 забитых мяча в 8 матчах квалификации на ЧМ.

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.17, на ничью в основное время — 7.40, а на победу Кипра — 19.00.

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    Команды встречались в квалификации ЧЕ-2020. Россияне победили дома 1:0 и разгромили киприотов на выезде 5:0.

    В 4 из 5 предыдущих игр в отборе на ЧМ команда оставила свои ворота в неприкосновенности. Прогнозируем, что сухую победу России.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.41 и ТБ 2,5 за 1.65.

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    Россия — Кипр: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
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